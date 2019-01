Gilkinet et Hazée têtes de liste en province de Namur

Les militants Écolo de la province de Namur ont désigné leurs têtes de liste pour les élections fédérales et régionales du 26 mai prochain.

Ce seront respectivement le député Georges Gilkinet, actuel chef du groupe Écolo-Groen à la Chambre, et Stéphane Hazée, à la tête des écologistes au parlement wallon, indique dimanche le parti vert.

Georges Gilkinet 48 ans, spécialiste des affaires sociales et des questions financières, conduira la liste pour la Chambre. «Il est aujourd’hui une des voix écoutée et respectée tant au sein de l’assemblée fédérale que comme porte-parole d’Écolo», a précisé le parti dans un communiqué.

«Avec Groen (le parti écologiste flamand), Écolo a le potentiel pour jouer un rôle majeur au sein du parlement fédéral dans le courant de la prochaine législature et l’ambition de devenir le premier groupe à la Chambre. Nous formons le seul groupe bilingue au sein de l’assemblée et c’est une force dans une Belgique de plus en plus polarisée», a indiqué le député.

Pour l’arrondissement de Namur, c’est Stéphane Hazée (43 ans), le chef de groupe des écologistes au parlement de Wallonie, que l’assemblée générale a retenu pour tirer la liste.

Le député wallon s’est notamment fait connaitre après la révélation de l’affaire Publifin-Nethys et comme porte-parole de l’opposition écologiste face aux deux gouvernements qui se sont succédé (PS et cdH d’abord, MR et cdH ensuite).