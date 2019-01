Le Brussels proche de la première place, Mons s’incline au Limbourg

Amaury Gorgemans et les Bruxellois ont remporté un huitième succès de rang. Facebook Brussels Basket

Le Brussels s’est hissé à la troisième place du championnat de Belgique de basket grâce à sa victoire 79-71 contre Liège dimanche à l’occasion de la 14e journée d’EuroMillions Basket League.

L’équipe de Serge Crevecœur a fait la différence dans le troisième quart-temps en marquant 21 points, contre 10 pour les Liégeois.

Les deux équipes se tenant de près jusqu’à la mi-temps, ponctuée sur un score de parité (40-40), il a fallu attendre le début du troisième quart-temps pour voir le Brussels s’envoler dans le sillage de son pivot américain Amin Stevens, meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points au compteur. C’est également grâce à son banc, auteur de 32 points contre 16 du côté liégeois, que le Brussels a fait la différence.

Une courte défaite pour Mons

Dans le même temps, Mons-Hainaut n’a pas profité de la défaite du leader ostendais samedi soir contre Malines. En effet, les Renards se sont inclinés 85-82 sur le parquet de Limburg United. Mené de six points (80-74) à une minute du terme, Mons-Hainaut était pourtant parvenu à revenir à la marque (80-80) dans les dernières secondes. Mais cinq lancers francs limbourgeois et un raté montois plus tard, la victoire est revenue aux troupes de l’entraîneur américain Greg Gibson.

Au classement, Mons-Hainaut conserve toutefois sa deuxième place avec un bilan de 8 victoires pour 6 défaites. Le Brussels est 3e (9v-3d), Limburg United 6e (6v-7d) et Liège 9e et avant-dernier (3v-10d).

#GAMEDAY ??Les Renards s’inclinent de 3 unités face au collectif d’@LimUtd. 👉Score final: 85-82 (Jones 19pts, Chrabascz 16pts, Upshur 10pts, Lasisi 9pts, Mortant 7pts, Moris 6pts, Smith 6pts, Van Caeneghem 3pts, Giancaterino 3pts, Cage 3pts) #saison1819 🏀 @EuroMillionsBL pic.twitter.com/KcBlepiLUJ — Belfius Mons-Hainaut (@mons_hainaut) 20 janvier 2019

Ostende et le Spirou s’inclinent

Samedi soir, Ostende a mordu la poussière à domicile contre Kangoeroes Malines (80-82), enregistrant sa 3e défaite de la saison. Battu de deux points la semaine dernière à Alost, Charleroi a enregistré un nouveau revers, cette fois à domicile, contre Anvers (60-72).