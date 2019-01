Un footballeur victime d’un traumatisme crânien à Oreye

Lors d’un contact, le défenseur orétois Loïc Bartusevicius a été grièvement blessé cet après-midi.

L’intervention de l’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne a été requise, ce dimanche après-midi, sur le terrain de football d’Oreye où les Sucriers rencontraient l’équipe de Geer. Lors d’un contact aérien involontaire, l’arrière droit Loïc Bartusevicius a percuté la tête du joueur geerois Loïc Drèze.

«Après le contact, mon joueur s’est effondré, explique l’entraîneur orétois Greg Vandormael. Nous avons immédiatement compris que c’était très sérieux. Avec le coach de Geer et une maman infirmière, nous lui avons dispensé les premiers soins avant l’arrivée de l’ambulance et de l’hélico. Dans ces circonstances, j’ai déclaré forfait et demandé à l’arbitre d’arrêter définitivement le match. Car ce sont les joueurs avant toute autre considération. Je me rends immédiatement à l’hôpital afin de prendre des nouvelles de Loïc…»

Âgé de 25 ans et provenant d’Alleur, Loïc Bartusevicius souffre d’un traumatisme crânien. Il a été héliporté au CHU de Liège.