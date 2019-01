La neige est arrivée, les premières pistes de ski sont accessibles

Quatre sites ont ouvert leurs pistes de ski, dans les Cantons de l’Est. La qualité de la neige n’y est pas optimale, mais une balade en ski de fond est tout à fait envisageable.

Quatre centres de ski de fond sont ouverts près de la frontière avec l’Allemagne, est-il indiqué sur le site internet des Cantons de l’Est, qui est mis à jour quotidiennement.

Il s’agit des centres de Manderfeld-Auf dem Biert (Bullange), d’Herzebösch à Elsenborn (Butgenbach), de Losheimergraben (Bullange) et de Ternell (Eupen), où il est donc possible de pratiquer le ski de fond. La couche de neige y est de 5 à 10 centimètres et est suffisante pour la pratique de ce sport. Plusieurs pistes, au kilométrage variable, y sont disponibles. Certaines ont d’ailleurs été tracées.

Les adeptes du ski alpin devront, eux, encore attendre un peu, les différentes pistes, bien qu’enneigées, parfois pas suffisamment, étant encore impraticables. L’Institut royal météorologique prévoit cependant des chutes de neige mardi et mercredi.