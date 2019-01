D3 B Amateurs: Givry battu par Onhaye, voit Stockay, vainqueur de La Calamine, revenir à sa hauteur. Warnant réalise aussi la bonne opération.

Onhaye s'offre le leader Givry et fait les affaires de Stockay, qui a quand même dû s'employer pour battre La Calamine. Warnant profite du nul de Verlaine pour se rapproche à un point. Richelle ne laisse aucune chance à Condrusien. Les trois derniers ont été battus.

D3B Amateurs

Warnant - Aywaille 3-2

Buts : Gallina (0-1, 19e), Barbosa (1-1, 32e), Ioakimidou (1-2, 39e), Belme (2-2, 60e), Scevenels (3-2, 77e)

Carte rouge : Belme (Warnant, 2j., 60e)

Rencontre très animée et riche en buts qui a vu Aywaille mené par deux fois par Gallina et Ioakimidou mais Barbosa et Belme, qui a converti en deux temps un penalty, ont réagi. Ce même Belme qui se fera exclure juste après son but pour une seconde jaune. Cela n’a pas empêché Warnant d’émerger finalement à la 77e par Scevenels. Avec le nul de Verlaine, hier, Warnant revient à un point de la 3e place.

Mormont - Sprimont-Comblain 0-0

Pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cette rencontre avec un point qui doit certainement contenter les deux équipes.

Givry* - Onhaye 0-2

Buts : Guiot (0-1, 40e), Lambert (0-2, 81e)

Onhaye s’est offert le scalp du leader grâce à des buts de Guiot, en fin de première période, et Lambert, à neuf minutes de la fin. Il relance ainsi le championnat.

Stockay - La Calamine 2-1

Buts : Hamoir (0-1, 23e), Legros (1-1, 46e), Dehon (2-1, 85e)

Carte rouge : Hungs (La Calamine)

Superbe opération pour Stockay, suite au revers de Givry. Mais ce fut loin d’être simple puisque La Calamine va ouvrir le score par Hamoir, à la 23e. Legrois égalisera à la 46e, Hamoir touchait du bois et Hungs se faisait exclure. Finalement, c’est Dehon qui délivra les siens à la 85e.

Herstal - Oppagne 2-0

Buts : Rossi (1-0, 43e), Ljubic (2-0, 63e)

Les réalisations de Rossi et Ljubic permettent aux Herstaliens de prendre non seulement trois points mais aussi de grignoter quelques places au classement. Oppagne reste coincé à sa 12e place.

Meix-Devant-Virton – Longlier 1-0

But : Thomas (1-0, 88e)

Un but en toute fin de rencontre de Thomas aura permis à Meix de s’en sortir face à Longlier qui y aura cru durant 88 minutes.

Richelle - Condrusien 5-0

Buts : Busarello (1-0 et 2-0, 9e et 12e), Sambi (3-0, 75e), Busarello (4-0, 85e), Brissinck (5-0, 90e)

Un doublé rapide de Busarello a permis à Richelle de négocier au mieux la venue de la lanterne rouge. Une équipe de Condrusien qui perdra totalement pied dans le dernier quart d’heure en encaissant trois nouveaux buts des œuvres de Sambi, Busarello et Brissinck.