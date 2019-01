D1-D2 Amateurs: Châtelet accroché par Alost, Waremme s'impose à Walhain, Hamoir bien payé contre Rebecq

Châtelet n'a pu faire mieux qu'un nul à Alost. En D2, Waremme l'emporte en six minutes, une talonnade de Dessart donne trois points à Hamoir alors que Ciney a sombré aux Francs Borains.

D1 Amateurs

Eendracht Alost – Châtelet 1-1

Buts : Mbaye (1-0, 59e), Durieux (1-1, 71e)

Carte rouge : Manzinga (Châtelet, 2j., 62e)

Contre-performance pour Châtelet accroché chez des Alostois, en lutte pour leur maintien, qui vont ouvrir la marque par Mbaye. La carte rouge de Manzinga ne laissait présager rien de bon mais Durieux offrait un point à vingt minutes du terme.

D2 Amateurs

Walhain - Waremme 1-2

Buts : Mukuna-Trouet (1-0, 52e), Ribeaucourt (1-1, 63e), Cossalter (PEN 1-2, 69e)

Après une première période sans but, Walhain prend l’avance sur un but de Mukuna-Trouet, à la 52e. Les Walhinois qui ne tiendront cet avantage que neuf minutes, le temps pour Ribeaucourt d’égaliser. Six minutes plus tard, Cossalter inscrivait son penalty et donnait les trois points à Waremme.



Hamoir - Rebecq 1-0

But : Dessart (1-0, 87e)

Malmené durant une bonne partie de la rencontre et encore sauvé dans les arrêts de jeu par son gardien, Hamoir s’en sort grâce à une talonnade de Dessart à trois minutes du terme et repousse son adversaire à sept points désormais.

Francs Borains - Ciney 5-1

Buts : Zorbo (1-0, 1ère), Martinet (1-1, 22e), Zorbo (2-1 et 3-1, 37e et 70e), Breylandt (4-1, 81e), Petit (5-1, 83e)

Carte rouge : Martinet (Ciney, 2j., 74e)

Les Cinaciens n’ont pas pris le match par le bon bout, mené dès la première minute de jeu sur un but de Zorbo. La réaction venait de Martinet qui égalisait à la 22e mais Zorbo réalisait un doublé à la 37e et 70e. Dans la foulée, Martinet écopait d’un second carton jaune, mettant Ciney dans la difficulté. De fait, Breylandt et Petit enfonçaient le clou.

FC Tilleur – Visé 1-1