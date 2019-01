Sollied viré, c’est De Boeck qui entraînera Lokeren

L’entraîneur de Lokeren, Trond Sollied, a été licencié, après la défaite subie à Eupen. Glen De Boeck débarque pour tenter de sauver le club de la descente.

Lokeren, lanterne rouge de la Jupiler Pro League, s’est séparé de son entraîneur Trond Sollied, dimanche, au lendemain de la lourde défaite 4-1 subie contre Eupen. Le Norvégien était à la tête des Waaslandiens depuis fin octobre. Il est remplacé par Glen De Boeck. Lokeren a également annoncé le départ du T2 Arnar Vidarsson.

De Boeck, 47 ans, a signé un contrat jusqu’au terme de la saison. Il avait commencé le championnat sur le banc de Courtrai avant d’être limogé en novembre.

De Boeck sera le troisième entraîneur de Lokeren cette saison. Trond Sollied, 59 ans, avait en effet remplacé Peter Maes, limogé fin octobre suite aux mauvais résultats du club. Sollied n’a pas réussi à redresser la barre, ne prenant que 7 points en 9 rencontres.

À 8 journées de la fin de la saison régulière, Lokeren, 14 points, compte trois longueurs de retard sur Mouscron, avant-dernier, qui reçoit Ostende en soirée.

«La défaite sur le terrain d’Eupen a obligé notre club à intervenir au niveau du staff technique», a indiqué Lokeren dans un communiqué.

Dans sa carrière, Sollied a notamment entraîné La Gantoise (3x), le Club Bruges et le Lierse en Belgique. Il a aussi entraîné Bodo/Glimt, Rosenborg, l’Olympiacos, Heerenveen, Al-Ahli et Elazigspor, qui constituait, en 2013, sa dernière expérience sur un banc de touche avant de reprendre du service à Lokeren. Il a notamment remporté deux fois le championnat de Belgique avec Bruges et deux fois le championnat de Norvège.

De Boeck a dirigé le Cercle Bruges, le Germinal Beerschot, VVV Venlo, Waasland-Beveren, Mouscron et Courtrai.