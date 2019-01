Marianne Vos championne du monde pour la première fois

La Néerlandaise Marianne Vos a remporté l’avant-dernière manche de la coupe du monde de cyclocross, ce dimanche. Elle décroche par la même occasion le titre mondial.

Marianne Vos a remporté l’avant-dernière manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Pontchâteau, en France. La Néerlandaise a devancé ses compatriotes Denise Betsema, Maud Kaptheijns et Ceylin del Carmen Alvarado. Notre première compatriote, en l’absence de Sanne Cant, a été Ellen Van Loy, sixième. Vos qui s’impose pour la 4e fois cette saison en Coupe du monde après Waterloo (USA), Berne et Heusden-Zolder est assurée de sa première victoire finale.

Thibau Nys a décroché son premier bouquet en Coupe du monde chez les juniors devant Witse Meeussen et l’Espagnol Carlos Blanco. Grâce à sa victoire à Berne et Tabor et ses deuxièmes places à Coxyde et Pontchâteau, Witse remporte la Coupe du monde.

Succès du Britannique Tom Pidcock chez les Espoirs. Il a devancé le Français Antoine Benoist et l’Italien Jakob Dorigini. Eli Iserbyt s’est classé 5e. Pidcock s’adjuge la Coupe du monde de la catégorie..