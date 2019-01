Était-ce la dernière porte (loupée) de Lindsey Vonn?

La star du ski alpin féminin l’Américaine Lindsey Vonn a laissé entendre dimanche à l’issue du Super-G de Cortina d’Ampezzo, qu’elle n’a pas terminé après avoir manqué une porte, qu’il s’agissait peut-être de sa dernière course.

La quadruple lauréate de la Coupe du monde, qui détient le record de 82 victoires en Coupe du monde, a déclaré à la télévision autrichienne ORF: «Je ne voulais pas m’arrêter mais je ne peux pas continuer. Cela devient difficile, la douleur est trop forte.»

À la suite d’une blessure au genou, Vonn, 34 ans, a effectué ses débuts cette saison seulement vendredi à l’occasion de la première descente de Cortina. Elle s’y est classée 15e. Le lendemain, elle a pris la 9e place de la seconde descente.

Vonn avait déjà déclaré qu’il s’agissait de sa dernière saison.

Interrogée de savoir si elle avait skié sa dernière course, Vonn, en larmes après sa course avortée, a dit qu’elle devrait tout envisager.

Emotional moment for @lindseyvonn in the finish area today 😢 @goggiasofia greeted Lindsey with flowers 😃💐 #lindseyvonn #cortinaclassic #cortinadampezzo pic.twitter.com/fGvHrRkzwS