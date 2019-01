Federer va rejouer sur terre battue: «Je dois me faire plaisir»

éliminé en 8e de finale de l’Open d’Australie, Roger Federer a annoncé qu’il allait rejouer sur terre battue. Et donc à Roland-Garros.

Roger Federer ne remportera pas son 7e Open d’Australie de tennis cette année. Le double tenant du titre a perdu dimanche en huitième finale face au Grec Stefanos Tsitsipas. Le 15e joueur mondial, âgé de seulement de 20 ans, a battu la légende du tennis âgé de 37 ans après un match de haute qualité en quatre manches.

J’ai perdu contre un meilleur joueur qui a très bien joué aujourd’hui», a répondu Federer. «Il n’a pas cédé, s’est créé des opportunités, est resté calme. Ce n’est pas toujours facile, surtout pour les jeunes joueurs. C’est beau sa façon de gérer ça.»

Tsitsipas ne disputera que son premier quart en Grand Chelem. Mais selon Federer, un bel avenir l’attend. «Je m’attends à ce qu’il soit au sommet pendant longtemps. Ce soir, c’était une bonne soirée pour lui», a souligné le Suisse.

«Ça m’a manqué de ne pas le faire»

Federer a manqué pas moins de douze balles de break. «À la Hopman Cup, je n’avais pas non plus réussi à le breaker. (Il l’avait battu après deux tie-breaks, ndlr). Il y a clairement quelque chose qui ne va pas avec mes retours contre lui. Il défend bien», a souligné le N.3 mondial.

Lors de sa conférence de presse, Federer a annoncé qu’il jouera sur terre battue cette année. Et donc à Roland-Garros. «Je suis dans une phase où je pense que je dois me faire plaisir. Ça m’a manqué de ne pas le faire. J’avais juste envie peut-être une fois de le refaire», a expliqué Federer.

Le Suisse, qui fêtera ses 38 ans début août, n’a plus joué sur la terre battue parisienne depuis 2015. L’année suivante, il avait déclaré forfait, touché au dos. En 2017 et 2018, il avait choisi de faire l’impasse sur la saison sur terre battue pour ménager son corps et privilégier sa préparation pour Wimbledon. Il n’a remporté Roland Garros qu’une seule fois en 2009.