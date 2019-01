Coupe du monde de cyclisme sur piste: Jolien D’hoore et Lotte Kopecky gagnent le Madison à Cambridge

Lotte Kopecky et Jolien D'Hoore ont gagné le Madison. Photo News

Jolien D’hoore et Lotte Kopecky ont remporté la course par équipes, le Madison, dimanche lors de la 5e et avant-dernière manche de la Coupe du monde de cyclisme sur piste à Cambridge, en Nouvelle-Zélande.

Les Belges, championnes du monde à Hong Kong en 2017, ont totalisé 39 points. Elles ont devancé les Italiennes Letizia Paternoster et Maria Giulia Confalonieri (27 pts). Les Néo-Zélandaises Racquel Sheath et Rushlee Buchananan (9 pts) ont complété le podium.

Il y avait douze équipes au départ pour la course disputée sur 80 tours (20 km) et huit sprints. D’hoore et Kopecky en ont gagné cinq.

En keirin, la championne du monde Nicky Degrendele n’a pas dépassé la dixième place. Dans sa série, elle a terminé troisième, après quoi Degrendele a terminé troisième au deuxième tour. À 22 ans, la Flandrienne a ensuite pris la sixième et dernière place au deuxième tour. En finale pour les places 7 à 12 Degrendele s’est classé quatrième. L’or a été enlevé à Lee Wai Sze de Hong Kong.

Dans l’épreuve du scratch, Gilke Croket a dû se contenter de la 14e place. L’Italienne Martina Fidanza s’est adjugé la victoire.

La 6e et dernière manche de la Coupe du monde se déroulera à Hong Kong du 25 au 27 janvier.