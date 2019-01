David Goffin se sépare de son coach Thierry Van Cleemput

David Goffin et Thierry Van Cleemput mettent fin à leur collaboration, c’est ce qu’a annoncé le joueur sur les réseaux sociaux ce dimanche.

Au lendemain de son élimination au troisième tour de l’Australian Open, David Goffin a annoncé que lui et son coach Thierry Van Cleemput mettaient un terme à leur collaboration. «À l’issue de cet Open d’Australie, nous avons décidé Thierry Cleemput et moi-même de mettre un terme à notre relation professionnelle, d’un commun accord. Nous avons partagé des moments extraordinaires sportivement et humainement… et je tiens beaucoup à le remercier pour cela. Je lui souhaite tout le meilleur pour ses futures collaborations», a déclaré le joueur de 28 ans sur les réseaux sociaux.

Les deux hommes se côtoyaient depuis que Goffin avait rejoint, encore très jeune, le centre AFT de Mons où officiait le coach hennuyer. Thierry Van Cleemput suivait le Liégeois à plein-temps depuis avril 2014. Depuis lors, Goffin a notamment remporté 4 titres et atteint 7 finales en simple, dont la prestigieuse finale du Masters.

Samedi, le désormais ex-coach de David Goffin ne cachait pas sa déception de voir son joueur éliminé par le Russe Daniil Medvedev (ATP 19) et s’était montré cash. «Il y avait quelque chose à essayer dans le deuxième set, peut-être oser un peu plus, entreprendre des choses. […] Mais David n’y est pas parvenu. Maintenant, là où j’ai un petit problème, c’est avec le troisième set. Je ne l’ai pas aimé du tout. Je dis attention à ne pas retomber dans les travers».

Après une saison 2018 marquée par les blessures, David Goffin va donc repartir d’une page blanche en 2019. Il va désormais devoir s’atteler à la recherche d’un nouvel entraîneur.

L’ex-tennisman belge Filip Dewulf s’est montré surpris par l’annonce de Goffin, en ce début de saison. «Je n’avais pas vu ça venir», a déclaré le demi-finaliste de Roland Garros de 1997.