VIDÉO | «Qui veut gagner des millions?»: Jean-Pierre Foucault a dit son dernier mot

À la tête de l’émission «Qui veut gagner des millions?» depuis près de 20 ans, Jean-Pierre Foucault a fait ses adieux à ses fidèles spectateurs samedi soir. Le présentateur vedette de TF1 passe le relais à Camille Combal.

«Je dirai simplement, non sans une certaine émotion, ce soir, vraiment, c’est mon dernier mot.» Reprenant la formule culte de «Qui veut gagner des millions?», Jean-Pierre Foucault a fait ses adieux ce samedi soir à l’émission qu’il animait depuis 2000.

Pour sa dernière, le présentateur de 71 ans a accueilli plusieurs stars françaises tout au long de l’émission comme Franck Dubosc, Muriel Robin, Michel Cymes, Bruno Solo ou encore Mimie Mathy, qui jouaient pour diverses associations.

En fin de soirée, c’est son successeur Camille Combal qui a débarqué sur le plateau, pour un passage de témoin symbolique. «Il me reste une dernière chose à faire. Ce siège, sur lequel je suis assis depuis près de 20 ans, ce fauteuil, il est désormais à vous. Je l’ai laissé aussi propre que je l’ai trouvé en arrivant», a déclaré Jean-Pierre Foucault avec une pointe d’humour.

Les deux hommes ont ensuite échangé leurs sièges avant que Camille Combal ne salue son mentor. «Je vous ai regardé, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois. C’est beaucoup d’honneur pour moi et une immense joie de prendre votre suite. Merci pour l’accueil et pour les conseils», a déclaré l’animateur de 37 ans.

Les adieux de Jean-Pierre Foucault ne sont toutefois pas définitifs puisqu’il reviendra dès la semaine prochaine, cette fois dans le rôle d’un candidat, en compagnie de Kev Adams. Par ailleurs, la der’ de Foucault a fait un carton puisqu’elle a rassemblé 5.17 millions de téléspectateurs.

Les fans de l’émission très émus

Face au départ de leur présentateur fétiche, les internautes fans du programme ont manifesté leur tristesse sur les réseaux sociaux.

Je vais dire merci et bonne chance pour la suite à Jean-Pierre Foucault (même si c'est pas sa retraite) à la manière catch : THANK YOU FOUCAULT ! CLAP CLAP CLAP ! THANK YOU FOUCAULT ! CLAP CLAP CLAP ! #QVGDM