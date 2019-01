Tour Down Under: Porte reste le king de Willunga Hill mais Impey garde sa couronne finale

Daryl Impey conserve son titre au Tour Down Under. Le champion d’Afrique du Sud a terminé 3e de l’étape reine. En s’imposant pour la 6e fois au sommet de Willunga Hill, Richie Porte devance Poels et empoche sa première victoire pour Trek.

Le Sud-africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott) est devenu le premier cycliste à conserver son titre au Tour Down Under, qu’il a remporté à l’issue de la 6e et dernière étape, dimanche au sommet de Willunga Hill dans la région d’Adelaide.

Impey remporte la 21e édition de cette épreuve d’ouverture de la saison sur le WorldTour devant l’Australien Richie Porte, vainqueur de cette dernière étape et deuxième du classement général à 13 secondes, et le Néerlandais Wouter Poels (Sky), troisième à 19 secondes.

«Je n’aurais jamais imaginé revenir gagner ici une deuxième fois», a déclaré le coureur de 34 ans, vainqueur d’une étape, la quatrième, au cours de cette édition.

Impey gagne pour la 2e fois le Down Under. Photo News

Porte a tout tenté pour décrocher le Sud-Africain dans les trois kilomètres de l’ascension finale, sans y parvenir. Et s’il s’impose pour la sixième fois de suite à Willunga Hill, il ne termine que deuxième du Tour Down Under, pour la quatrième fois.

Le Néo-zélandais Patrick Bevin, leader au départ de cette ultime étape, n’a pu se mêler à la lutte dès que la pente s’est accentuée, souffrant trop de ses blessures aux côtes et à la clavicule subies la veille dans une chute à la fin de la 5e étape.

Dries Devenyns (Quick-Step), 10e de l’étape finale, finit également 10e du classement et premier Belge.