Surprise à l’Open d’Australie: Kerber balayée par la 35e mondiale en huitièmes

La N°2 mondiale Angélique Kerber a été balayée par l’Américaine Danielle Collins cette nuit à l’Open d’Australie. Cette dernière, qui n’avait jamais gagné un match en Grand Chelem avant Melbourne, a laissé moins d’une heure à l’Allemande. Chez les hommes, tout roule pour Nadal, qui na pas encore perdu un set.

La N.2 mondiale Angelique Kerber a été balayée en 56 minutes (6-0, 6-2) en huitièmes de finale par l’Américaine Danielle Collins (35e), qui n’avait jamais gagné le moindre match en Grand Chelem avant l’Open d’Australie, dimanche à Melbourne.

Collins (25 ans), venue sur le tard sur le circuit après avoir privilégié ses études, s’était inclinée d’entrée en tournoi majeur lors de ses cinq premières tentatives. Elle affrontera une autre Américaine, Sloane Stephens (N.5), ou la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (44e) pour une place dans le dernier carré.

«Je n’avais peut-être pas gagné de match en Grand Chelem avant, mais je vais vous dire une chose, je crois que ça va continuer à arriver!», a-t-elle lancé sur la Margaret Court Arena.

Danielle Collins n’avait jamais gagné un match en Grand Chelem. AFP Collins a noyé Kerber, en outre défaillante au service (5 doubles fautes), sous une pluie de coups et de points gagnants, le temps de boucler la première manche sur un cinglant 6-0 en seulement vingt minutes. L’Allemande de 31 ans, triple lauréate en Grand Chelem (Open d’Australie 2016, US Open 2016 et Wimbledon 2017), a brièvement surnagé en début de deuxième set en s’emparant du service de son adversaire. Mais l’Américaine a immédiatement repris sa marche en avant et ne l’a jamais laissé respirer.

En moins d’une heure de jeu, Collins a totalisé 29 points gagnants contre 17 fautes directes.

La Floridienne de 25 ans ne débute que sa troisième saison en tant que joueuse professionnelle et dispute pour la première fois l’Open d’Australie. Au premier tour, elle est passée à trois points de la défaite face à l’Allemande Julia Goerges, 13e joueuse mondiale (2-6, 7-6 (7/5), 6-4).

Sharapova battue par une Australienne de 22 ans

Premier quart pour le jeune Ashleigh Barty AFP Maria Sharapova, ex-N.1 mondiale aujourd’hui 30e, a été éliminée en huitièmes de finale de l’Open d’Australie par l’Australienne Ashleigh Barty (15e) en trois sets (4-6, 6-1, 6-4), dimanche à Melbourne.

Sharapova avait obtenu au tour précédent sa première victoire sur une joueuse du top 5 depuis près d’un an et demi aux dépens de la Danoise Caroline Wozniacki, N.3 mondiale et tenante du trophée. Mais depuis son retour de suspension pour dopage au meldonium au printemps 2017, la Russe de 31 ans n’a plus atteint qu’une fois les quarts de finale en Grand Chelem (Roland-Garros en 2018).

Le plus récent de ses cinq sacres en Grand Chelem remonte à 2014, à Roland-Garros.

À 22 ans, Barty s’offre elle son tout premier quart de finale en tournoi majeur, qui plus est à domicile. Elle est la première Australienne à rallier les quarts de finale à Melbourne depuis Jelena Dokic il y a dix ans.

Avec son jeu tout en variation et habile au filet, Barty a manoeuvré Sharapova à la perfection tout en réduisant progressivement ses propres erreurs. La Russe s’est elle écroulée au service après la première manche (8 doubles fautes sur les dix qu’elle a commises) et a encaissé neuf jeux consécutifs, entre 1-1 au deuxième set et 4-0 au troisième.

Revenue de 4-0 à 4-3 après avoir écarté deux balles de 5-0, puis deux nouvelles balles de 5-2 en faveur de Barty, Sharapova s’est même procuré deux occasions d’égaliser à 4-4. Mais la jeune Australienne a prouvé qu’elle avait les nerfs solides.

«J’ai eu beaucoup d’opportunités dans le troisième set mais je les ai pas converties, a reconnu Barty, victorieuse en 2h22 min. Alors j’ai respiré un grand coup et j’ai fait confiance au travail que j’ai accompli avec mon équipe. Je sais que quand je joue mon jeu, je peux être à la hauteur des meilleures.»

Pour une place dans le dernier carré, Barty défiera la Tchèque Petra Kvitova (N.6), tombeuse de la teenager américaine Amanda Anisimova (17 ans) en 59 minutes (6-2, 6-1).

Nadal sans perdre un set

Le retour de Nadal jusqu’ici sans accro. AFP

Rafael Nadal, de retour de quatre mois sans compétition, s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie, en dominant le Tchèque Tomas Berdych, ex-N.4 mondial aujourd’hui 57e, en trois sets 6-0, 6-1, 7-6 (7/4), dimanche à Melbourne.

Pour une place dans le dernier carré, Nadal affrontera le jeune Américain Frances Tiafoe (39e), en quart de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière, à 21 ans.

L’Espagnol de 32 ans n’a pas perdu le moindre set au cours de ses quatre premiers matches. Face à Berdych, de retour sur le circuit après n’avoir joué que la première moitié de la saison 2018, la faute à un dos douloureux, «Rafa» s’est toutefois fait une frayeur quand le Tchèque a obtenu une balle de troisième manche, à 6-5 sur son service. Il l’a écarté d’un coup droit gagnant.

A part ça, l’actuel N.2 mondial n’a laissé aucune chance à son adversaire en remportant les neuf premiers jeux de la partie.

Nadal fait à l’Open d’Australie son retour à la compétition après un peu plus de quatre mois hors circuit. Après son abandon en demi-finale de l’US Open début septembre, touché au genou droit, le Majorquin s’était ensuite blessé aux abdominaux fin octobre, puis avait subi une arthroscopie de la cheville droite en novembre. Il avait enfin connu une alerte à une cuisse qui l’avait poussé à renoncer au tournoi de Brisbane début 2019.

Premier quart à 21 ans pour Tiafoe

Frances Tiafoe n’a que 21 ans. AFP Le jeune Américain Frances Tiafoe (39e) s’est qualifié pour son premier quart de finale en Grand Chelem en venant à bout du Bulgare Grigor Dimitrov en quatre sets (7-5, 7-6 (8/6), 6-7 (1/7), 7-5) en plus de 3h30 min, dimanche à Melbourne, le jour de ses 21 ans.

Tiafoe affrontera pour une place dans le dernier carré le N.2 mondial Rafael Nadal, tombeur du Tchèque Tomas Berdych, ex-N.4 aujourd’hui 57e (6-0, 6-1, 7-6 (7/4).

«Ça représente beaucoup pour moi. J’ai travaillé comme un chien pour ça. J’avais dit il y a dix ans à mes parents que je deviendrais joueur professionnel, que ça changerait ma vie et la leur, et me voilà en quart de finale en Grand Chelem, à 21 ans. Je n’arrive pas à y croire», a-t-il lâché, gagné par l’émotion après sa victoire.

Avant l’édition 2019 de l’Open d’Australie, son meilleur résultat en Grand Chelem était un troisième tour, atteint à Wimbledon l’année dernière.

Le jeune Américain s’était déjà illustré en début de semaine en éliminant le Sud-Africain Kevin Anderson, N.6 mondial et double finaliste en Grand Chelem (US Open 2017 et Wimbledon 2018), dès le deuxième tour.

Son beau parcours australien lui garantit d’ores et déjà de grimper dans le top 30 à l’issue du tournoi.