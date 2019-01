Gilbert Montagné «très touché» par l’accueil reçu à La Lumière à Liège

L’asbl «La Lumière» a reçu le chanteur Gilbert Montagné dans le cadre du centenaire de l’association. L’artiste est présent à Liège tout ce week-end pour l’événement. Il a été très touché par l’accueil reçu.

L’asbl «La Lumière» a reçu samedi soir le chanteur français Gilbert Montagné dans le cadre du centenaire de l’association, lancé officiellement le 9 novembre 2018. L’artiste est présent à Liège tout ce week-end pour l’événement.

«La lumière» a vu le jour à Liège en 1919, sous l’impulsion de deux infirmières, pour venir en aide aux soldats touchés par la cécité pendant la Première Guerre mondiale. Depuis, l’asbl a évolué et vient en aide à plus de 1.500 aveugles et 8.000 malvoyants de tous âges.

L’asbl compte de nombreux professionnels et services qui ont un but: offrir aux personnes déficientes visuelles l’encadrement médico-social qui leur permet d’atteindre l’autonomie, la dignité et l’intégration dans la société. La mission est de «redonner la place qui leur est due», a appuyé le directeur de l’asbl. On considère qu’1 personne sur 1.000 est aveugle et 1 sur 100 est malvoyante.

Le directeur a chaleureusement remercié Gilbert Montagné, très touché par l’accueil qui lui était réservé. L’artiste, non voyant de naissance, a fait part de son histoire et s’est montré positif quant à la situation difficile que peuvent connaître les personnes touchées par ce handicap: «la personne que vous êtes ou étiez avant n’a absolument pas été anéantie (...) l’énergie qui était en vous n’a jamais été ôtée et vous pouvez la recycler en autre chose.»

Gilbert Montagné a ensuite attentivement écouté les témoignages des membres de l’asbl. Il a pu apprécier les chants interprétés pour sa venue et une représentation de djembé.

Gilbert Montagné se produira dimanche à 16h00 au Forum de Liège. Il sera accompagné de 200 choristes, dont ceux du groupe «Chanter Ensemble», associé de l’asbl.

Pour fêter le centenaire, d’autres événements sont prévus dans les semaines à venir comme un salon des aides techniques et «La marche des coquelicots», longue de 100 km.