(Belga) Une soirée organisée par la discothèque Fuse a débuté vers 23H00 samedi dans le tunnel rénové de la Porte de Hal à Bruxelles, pour célébrer la réouverture de l'infrastructure. Les 2.000 tickets mis en vente pour l'évènement ont tous été vendus.

Après une rénovation de près de deux ans, le tunnel Porte de Hal à Bruxelles sera à nouveau totalement accessible aux automobilistes à partir de dimanche matin. Ce tunnel Porte de Hal sera le premier de la Région bruxelloise à respecter pleinement les normes de sécurité les plus strictes. Sa rénovation prévoyait notamment une paroi de séparation entre les deux sens de roulage, un mur antifumée à chaque entrée, des sorties de secours supplémentaires et un nouveau système de ventilation plus performant. La dernière fête organisée dans un tunnel bruxellois date de 2015 lors du "Dimanche sans voiture". (Belga)