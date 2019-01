EuroMillions Volley League - Maaseik continue d'empiler les victoires

(Belga) Maaseik a facilement poursuivi sa série de victoires en championnat de Belgique de volley. Samedi, les champions en titre ont remporté un douzième match en autant de journées en prenant la mesure de Menin sur le score de 3-0 (25-20, 25-14 et 25-17). Le Red Dragon Jolan Cox a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 16 unités au compteur.

Alost a aussi signé un succès en trois sets contre Axis Guibertin (25-20, 25-22 et 25-15) afin d'empocher une dixième victoire en douze journées. Simultanément, Roulers a abandonné un set contre Louvain mais a tout de même empoché trois points grâce à une victoire en quatre manches (25-21, 21-25, 26-24 et 25-20). A noter, le succès 1-3 de Gand à Zoersel (25-18, 18-25, 22-25, 20-25). Au classement, Maaseik trône en tête avec 34 unités, soit 2 de plus que Roulers et Alost (32). Suivent Menin (4e, 20), Zoersel (5e, 14), Gand (7e, 12), Louvain (9e, 8 pts) et Guibertin (10e, 4 pts) Le cinquième et dernier match de la journée opposera dimanche (14h) Waremme à Achel. Le club de la province de Liège est 8e avec 8 points, les Limbourgeois pointent à la 6e place (13 pts). (Belga)