D1-D2 Amateurs: Liège et Seraing s'inclinent, le RWDM l'emporte. Couvin n'a rien pu contre La Louvière Centre, Meux, Acren et La Louvière autres gagnants de la soirée.

Liège revient bredouille de son déplacement à Audenarde. Sanction identique pour Seraing battu sur la toute fin au Lierse. Meux prend la mesure de l'Olympic, La Louvière Centre ne laisse aucune chance à Couvin. Match un peu fou à Acren.

D1 Amateurs

Audenarde - FC Liège 2-1

Buts : Verstraete (1-0, 6e), Winandts (1-1, 31e), D'Hoore (2-1, 74e)

Cueillis à froid par un but, dès la 6e de Verstraete, les Liégeois ont su réagir et parviennent à égaliser à la demi-heure via Winandts. Mais D’Hoore, à la 74e, permet aux Flandriens de reprendre définitivement l’avance.

Lierse Kempenzonen - FC Seraing 2-1

Buts : Kane (0-1, 26e), Ogunjimi (1-1, 67e), csc (2-1, 89e)

Un but de Kane, à la 26e, avait porté Seraing aux avant-postes. L’ancien international, Ogunjimi remettait les deux équipes à égalité, à la 67e. Les Sérésiens perdront tout à la 89e sur un but contre leur camp.

RWDM – Dender 2-0

Buts : Bova (1-0, 54e), Ruyssen (2-0, 82e)

Ce n’est qu’en 2e mi-temps que les Molenbeekois ont émergé avec un premier but de Bova, dès la 54e. Ruyssen assurera la mise à huit minutes du terme. Une victoire qui permet au RWDM de sauter leur adversaire du soir au classement.

Deinze - Virton 0-0

Partage assez logique sur un terrain gelé. Deux grosses occasions pour Deinze, pour une côté Virton.

D2 Amateurs

Couvin-Mariembourg- La Louvière Centre* 0-3

Buts : Delbergue (0-1, 25e), Dansoko (0-2, 42e), Bettaieb (PEN 0-3, 55e)

Les Couvinois n’ont pas été en mesure de résisté au leader du championnat. Delbergue et Dansoko avaient fait 2-0, avant la pause. Un penalty de Bettaieb, à la 55e, enfonçait le clou.

Meux - Olympic 2-1

Buts : Kambala (0-1, 55e), Boreux (1-1, 57e), Smal (2-1, 74e)

La rencontre s’est jouée en vingt minutes, après la reprise. Kambala avait donné l’avantage aux Olympiens. Une avance qui ne tiendra que deux minutes, jusqu’à l’égalisation de Boreux. Les Meutois finiront par s’imposer par Smal, à la 74e.

Acren-Lessines - Durbuy 4-2

Buts : Dubois (1-0, 18e), Tibor (1-1, 42e), Diansangu (1-2, 55e), Pecqueur (2-2 et 3-2, 57e et 65e), Dubois (4-2, 92e)

Importante victoire pour Acren, dans une rencontre un peu folle qui aurait vu les Acrenois mené au score par Dubois mais Tibor, en fin de première période, puis Diansangu, à la 55e, renversaient la rencontre. Du moins, pensait-on, puisque Pecqueur signait un doublé en huit minutes, avant que Dubois, dans les arrêts de jeu, assoit le succès d’Acren.

La Louvière - Solières 2-1

Buts : Franco (1-0, 20e), Bouhriss (1-1, 70e), Ladrière (2-1, 86e)

Un but de Franco à la 20e mettait les Loups devant mais Solières va réagir à la 70e par Bouhriss. On se dirigeait vers un nul, qui aurait sans doute été intéressant pour les Solièrois. C’était sans compter sur Ladrière qui, à la 86e, leur enlevait cette unité.