Hazard ne peut éviter la défaite de Chelsea contre Arsenal dans le derby londonien

L’inconstant Arsenal a bien exploité les qualités de son noyau pour venir à bout de Chelsea 2-0 lors du derby londonien de la 23e journée de Premier League. Présent 90 minutes, Eden Hazard n’est pas parvenu à peser sur la rencontre.

Les Blues perdent encore des plumes et sont relégués à 13 points de Liverpool. Toujours quatrièmes, ils ne possèdent d’ailleurs plus que trois points d’avance sur le tandem Arsenal – Manchester United.

Les Gunners ont pris l’initiative en début de rencontre en se procurant les premières occasions. Ils ont été récompensés dès la 14e minute avec Alexandre Lacazette dont la frappe puissante au premier poteau n’a laissé aucune chance à Kepa Arrizabalaga.

Chelsea a aussitôt répondu mais le lob de Pedro a échoué sur le poteau de Bernd Leno (18e). Les Blues n’ont pas réussi à emballer la rencontre et Arsenal, concret, a planté un deuxième but avant la pause. Sur les suites d’un coup franc, Laurent Koscielny s’est laissé oublier au point de penalty. Malgré un coup de tête manqué et une reprise de l’épaule, le défenseur français est parvenu à tromper Arrizabalaga et à s’offrir un premier but en Premier League depuis sa rupture du tendon d’Achille (39e).

En deuxième période, Chelsea a bien tenté de faire vaciller la défense des Gunners mais a encore une fois manqué de lucidité dans son dernier choix. Mis à part une grosse opportunité pour Ramsey (64e), Arsenal s’est contenté de défendre en parvenant d’ailleurs à garder le zéro. Unaï Emery et les siens ne peuvent toutefois sourire qu’à moitié. La blessure de Hector Bellerin au genou (69e) est venu obscurcir la belle soirée d’Arsenal, qui devra sans doute se passer de l’Espagnol pendant un moment.