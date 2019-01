VIDÉO | Axel Witsel offre la victoire à Dortmund face à Leipzig

Axel Witsel a marqué son quatrième but sous les couleurs de Dortmund, son 2e en championnat, samedi lors de la 18e journée de Bundesliga. Un goal qui pèse lourd puisqu’il a permis aux «Borussen» de s’imposer 0-1 sur au RB Leipzig, actuel 4e du championnat.

Le milieu de terrain des Diables Rouges s’est montré le plus réactif sur un corner botté par Piszczek (19e). Il est parvenu à armer une frappe du coup du pied et à l’envoyer sous la barre de Peter Gulacsi. Solide, Dortmund a su résister à un Leipzig dangereux pour empocher trois points précieux.

Alors que le Bayern Münich aligne les succès, le Borussia Dortmund ne veut donner aucun signe de faiblesse. Les Jaune et Noir gardent le cap en tête de Bundesliga avec 45 points, six de plus que le Bayern.