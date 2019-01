Le PSG écrase Guingamp, Meunier participe à la fête en signant le 9e but

Le Paris Saint-Germain s’est offert un large succès 9-0 face à Guingamp samedi lors de la 21e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont pris leur revanche sur les Bretons qui les avaient éliminés en quart de finale de Coupe de la Ligue le 9 janvier dernier.

Thomas Meunier est monté au jeu à la 77e minute et n’a mis que six minutes pour marquer son 4e but de la saison. Ce n’est pas la première fois que le PSG humilie un adversaire de la sorte. Lors de la saison 2015-2016, Paris avait battu Troyes 0-9.

#PSGEAG 90' Mieux vaut perdre une fois 9-0 que 9 fois 1-0. Bonne soirée à tous ? — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 19 janvier 2019

Le festival parisien a commencé à la 11e minute avec un but de jongleur de Neymar (11e). Kylian Mbappé a ensuite peaufiné ses statistiques avec un doublé (37e et 45e) pour permettre à Paris de mener 3-0 à la pause. En deuxième période Edinson Cavani a pris les devants de la scène avec un triplé (59e, 66e et 75e) interrompu par un deuxième but de Neymar (68e). L’attaquant uruguayen s’est aussi chargé d’offrir le ballon du 8-0 à Mbappé, lui permettant ainsi de signer à son tour un triplé (80e). Le supplice de Guingamp s’est arrêté à la 83e avec un dernier but de Meunier, réactif après une percée de Cavani (83e).

L’après-midi prolifique des parisiens a été gâché par la blessure de Marco Verratti. Le milieu de terrain italien a subi un coup à la cheville gauche et a quitté la pelouse en boitant à la 19e minute de jeu. De quoi inquiéter le coach Thomas Tuchel à moins d’un mois du huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Manchester United.

Invaincu en championnat, Paris n’a rien à craindre. Il domine la Ligue 1 avec 53 points, 13 de plus que son premier poursuivant Lille, qui a disputé deux rencontres supplémentaires que les Parisiens.