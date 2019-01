D1B: Tubize prend un point sans saveur face à Lommel (0-0)

Sans Thomas Henry, Tubize va éprouver de réelles difficultés à marquer. Cela s’est vu face à Lommel, où les Sang et Or n’ont mis que trop rarement le nez à la fenêtre. On se contentera du point du partage…

La blessure de Martens à la 18e minute a déjà obligé Christian Bracconi (T1) à changer ses plans. Bacanamwo a bien tenté de faire sauter le verrou, sans succès. Rocha s’est, lui, heureusement montré maladroit devant la cage de Defourny, encore impérial ce samedi.

Lommel a investi le camp tubizien en deuxième période. Les Sang et Or se sont contentés de défendre, avec de rares incursions. Un tir de Nemane à la 66e minute aurait pu faire mouche. En fin de rencontre, Tubize s’est montré plus présent offensivement. En face, Heymans a trouvé le poteau à la 85e minute.

Sans leur buteur Thomas Henry, parti ce jeudi à l’OHL, les joueurs tubiziens semblaient perdus, sans véritable point d’ancrage. Ce départ, ils devront le digérer.

