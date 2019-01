Raman sort du banc pour offrir la victoire à Düsseldorf, Thorgan Hazard vainqueur à Leverkusen

Benito Raman a permis au Fortuna Düsseldorf de s’imposer 1-2 sur la pelouse d’Augsbourg samedi lors de la 18e journée de Bundesliga.

Le petit ailier belge est monté au jeu à la 68e minute et a parfaitement négocié un ballon aérien dans le dos de la défense pour inscrire le but victorieux des siens à la 90e minute. Raman a ainsi marqué son 5e but cette saison, le quatrième en Bundesliga.

Titulaire, Dodi Lukebakio a de son côté mis sa patte dans le but du 0-1 avec une passe décisive pour son équipier Marvin Ducksch (45e). Jonathan Schmid avait entre-temps égalisé en faveur d’Augsbourg et fait douter Düsseldorf (64e). Protagoniste de trois succès consécutifs avant la trêve hivernale, l’équipe de Lukebakio et Raman poursuit sur sa lancée et remonte pas à pas le classement. Düsseldorf occupe actuellement la 13e place de Bundesliga avec 21 points, sept de plus que le premier relégable Stuttgart.

Thorgan Hazard et le Borussia Mönchengladbach étaient eux aussi engagés dans l’après-midi. Le Diable Rouge a disputé toute la rencontre face au Bayer Leverkusen, où l’entraîneur néerlandais Peter Bosz faisait ses débuts. Mönchengladbach s’est imposé 0-1 grâce à un but du Français Alassane Plea (37e) et a renforcé sa troisième place (36 pts). Gladbach compte désormais 6 points de retard sur le leader Dortmund, qui affronte Leipzig (4e) en fin d’après-midi ce samedi.