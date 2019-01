Le groupe liégeois «Salazar» s’associe avec Amnesty Internationale dans son nouveau clip

Le groupe de rock liégeois «Salazar» a décidé de s’associer avec Amnesty Internatinal dans son nouveau clip «Heroes». Ce clip raconte le périple d’un groupe de réfugiés.

Avis aux amateurs de musique, et plus particulièrement au rock! Le groupe liégeois «Salazar» a annoncé qu’il va s’associer à Amnesty International pour son nouveau clip «Heroes», tiré de son album «Eye The Moon». Le but? Raconter les périples d’un groupe de réfugiés. Le clip, imaginé et dessiné par le claviériste Mathieu Barthélemy, s’inscrit d’ailleurs dans le cadre de la campagne «#jesuishumain».

Après un premier clip onirique réalisé en 2018, le groupe liégeois et plus particulièrement Mathieu Barthélemy se sont chargés de traduire en images les paroles du texte de la chanson qui ouvre l’album, à savoir «Heroes». Ce morceau, écrit par Renaud Gouveia, a été enregistré il y a maintenant deux ans et demi.

Trois éléments feront partie du clip: la lune, la mer, et les humains. Le tout, avec des traits épurés et riches en couleurs. Un premier visuel du clip. Mathieu Barthélemy-

Amnesty International, grand protecteur des droits humains, s’est évidemment empressé de soutenir le projet. Et, ce, depuis sa création.

Découvrez le clip ci-dessous.