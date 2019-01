Mick Schumacher, le fils de Michael, rejoint la Ferrari Driver Academy

Mick Schumacher a signé un contrat avec la Ferrari Driver Academy, la filière de Ferrari réservée aux jeunes pilotes. C’est ce que la ‘Scuderia’a annoncé samedi. Mick suit ainsi les traces de son père, Michael, cinq fois champion du monde avec l’écurie de Maranello.

Mick Schumacher, 19 ans, a remporté en 2018 le Championnat d’Europe de Formule 3. La saison prochaine, il roulera en Formule 2.

«Je suis très heureux d’avoir trouvé un accord avec Ferrari et du fait que mon futur proche dans les compétitions automobiles sera en rouge, en entrant dans la Ferrari Driver Academy et dans la famille de la Scuderia Ferrari», a commenté Mick Schumacher. «C’est un pas supplémentaire dans la bonne direction et je ne pourrai que profiter de l’immense compétence qu’il y a là. Je ferai tout pour apprendre tout ce qui peut m’aider à réaliser mon rêve: rouler en Formule 1.»

Mick Schumacher n’était pas encore né lorsque son père, Michael, a rejoint en 1996 l’écurie italienne. «Il est plus qu’évident que Ferrari a une grande place dans mon cœur depuis ma naissance, et aussi dans le cœur de ma famille, je suis aussi ravi de cette opportunité au plan personnel.»

«Pour ceux qui, comme moi, l’ont vu naître, accueillir Mick chez Ferrari a certainement une signification émotionnelle particulière», a déclaré Mattia Binotto, le patron de Ferrari. «Nous l’avons choisi pour son talent et pour les qualités humaines et professionnelles qu’il a déjà montrées malgré son âge.»

Mick Schumacher rejoint dans les rangs de la Ferrari Driver Academy deux autres jeunes pilotes au patronyme célèbre: le Français Giuliano Alesi, fils de Jean, lui-même ancien pilote Ferrari en F1, ainsi que le Brésilien Enzo Fittipaldi, petit-fils d’Emerson, double champion du monde de F1 en 1972 et 1974.