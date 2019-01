Wolverhampton et Dendoncker battent Leicester au terme d’un match spectaculaire

Wolverhampton a battu Leicester 4 buts à 3 au terme d’un match riche en rebondissements, samedi, en ouverture de la 23e journée du championnat d’Angleterre. Leander Dendoncker a disputé l’ensemble de la rencontre pour les ‘Wolves’.

Dendoncker était titularisé pour la troisième rencontre consécutive (deux en championnat, une FA Cup).

Jota (4e) et Bennett (12e) ont rapidement donné un double avantage à Wolverhampton. Leicester a rétabli l’égalité en quatre minutes, grâce à Gray (47e) et à un but contre son camp de Coady (51e).

Jota a remis Wolverhampton aux commandes (64e). Worgan a égalisé à trois minutes de la fin (87e). Alors qu’on se dirigeait vers un partage, Jota a offert la victoire à son équipe (90e+3), réalisant un triplé au passage.

Les deux équipes se suivent au classement où Wolverhampton, 8e avec 32 points, a dépassé son adversaire du jour (31).