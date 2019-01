La piste comporte un anneau de six couloirs de 200 mètres. EdA Jacques DUCHATEAU

Avez-vous bien suivi l’actualité régionale cette semaine? Mettez vos connaissances à l’épreuve avec notre quiz de dix questions.

Un ado qui n’a pas froid aux yeux, un coach viré qui juge bon de se venger, un fuyard qui tombe sur un os, l’élimination du champion carolo dans l’émission «N’oubliez pas les paroles»…

Cela s’est passé près de chez vous et cela pourrait vous étonner!