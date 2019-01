Le nombre de Belges qui changent de sexe a explosé mais cela s’explique par un changement de loi

Plus de 700 Belges ont changé de sexe l’an dernier. Cette importante augmentation est principalement imputable à la modification de la législation.

En 2018, 727 Belges ont changé de sexe, selon les chiffres du Registre national. Un an plus tôt, ce nombre n’était «encore» que de 110. Cette importante augmentation est principalement imputable à la modification de la législation.

Depuis le 1er janvier 2018, il n’est plus nécessaire d’avoir subi une opération chirurgicale de changement de sexe pour attester cela officiellement. Auparavant, il fallait en outre un certificat médical du médecin pour accompagner la demande.

Entre 2010 et 2014, le nombre de personnes qui changeaient de sexe variait entre 40 et 70 par an. Puis ce nombre est passé à 81 en 2015, 100 un an plus tard et 110 en 2017.

Le phénomène connu l’an dernier pourrait également s’expliquer par le cas très médiatisé, en particulier au nord du pays, du journaliste de VTM Bo Van Spilbeek mais aussi par d’autres facteurs comme le film sur une personne transgenre ‘Girl’, qui ont pu stimuler les personnes concernées à franchir le pas.