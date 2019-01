«10YearChallenge»: des écologistes sensibilisent les gens face au réchauffement climatique

«10YearChallenge» version écologique a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Le but? Poster deux photos d’un même endroit naturel, à dix ans d’intervalle, afin de montrer l’impact du réchauffement climatique.

Un nouveau défi fait rage sur les réseaux sociaux: «10YearChallenge». Ce challenge consiste à poster une photo de soi-même à dix ans d’intervalle. Si de nombreux internautes ont pris le pli de participer à ce défi, ils ne sont pas les seuls. En effet, des écologistes se servent aussi de ce challenge pour sensibiliser les gens face à la pollution et au changement climatique. Comment? En postant deux photos d’un même lieu naturel à dix ans d’intervalle aussi. Et une chose est sûre: les changements sont révélateurs.

Une des images les plus postées (plus de 480 000 fois) est sans doute celle d’un glacier à 10 ans d’intervalle, entre 2008 et 2018. Sur la gauche de la photo, on peut apercevoir une large étendue de glace. Sur la droite, on distingue un petit glacier, laissant penser que le réchauffement climatique a fait fondre ce glacier. Mais selon l’AFP, ces deux images montrent en fait deux endroits différents, et espacés de seulement deux ans.

L’auteur de ce montage est loin d’être le seul à avoir pris l’initiative. Par exemple, l’ONG Greenpeace, grande défenseuse de la nature, a également joué le jeu en postant deux photos d’un même endroit à 100 ans d’intervalle.

Take a moment today to remember our biggest #10YearChallenge!



We must act now, change our lifestyles and hold our leaders accountable. We may not get more than another 10 years to do so. #GlobalWarming #ClimateChange pic.twitter.com/MNnNgQ0EX9 — Rajat Rai Handa (@rajatraihanda) 16 janvier 2019

Le braconnage ou la déforestation

Les thèmes de la déforestation ou encore du braconnage ont aussi été abordés par les écologistes sur les réseaux sociaux. Les changements sont très révélateurs, notamment sur le braconnage des rhinocéros.

Dec 2014 - Feb 2015.

Dramatic transformations can happen in a little as 2 months, not #10years. It will take swift action from all of us in order to turn things around for our planet. More at https://t.co/BIXEzpneyj. 📷: @Ocean_Agency / XL CATLIN SEAVIEW SURVEY #10yearchallenge pic.twitter.com/oMVsR2vuwD — Chasing Coral (@ChasingCoral) 16 janvier 2019

Ce tweet évoque, quant à eux, la déforestation qui fait rage en Amazonie.

Here is the contribution of the amazon rainforest to the #10yearchallenge. pic.twitter.com/9oepRrJhao — Simon Kuestenmacher (@simongerman600) 17 janvier 2019

Ces derniers temps, les initiatives pour sensibiliser contre la pollution et le réchauffement climatique se multiplient. Près de 12 500 jeunes ont par exemple sillonné les rues de Bruxelles ce jeudi dans le même but.