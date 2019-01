Hockey Pro League (m) - La Belgique inaugure à 13h00 contre l'Espagne le 1er match de l'histoire de la Pro League

(Belga) C'est avec leur nouvelle étiquette de champions du monde et de numéro 1 mondial dans le dos que les Red Lions disputeront la toute première rencontre de la Hockey Pro League, samedi (13h00) à l'Estadio Betero de Valence. Un mois après leur titre mondial obtenu le 16 décembre en finale contre les Pays-Bas, les hommes de Shane McLeod entament face à l'Espagne, 9e nation mondiale, cette nouvelle compétition mise sur pied par la fédération internationale (FIH) qui rassemble en match aller-retour les neuf meilleures équipes de la planète, tant chez les messieurs que chez les dames.

Cette première sortie des champions du monde belges permettra au sélectionneur néo-zélandais des Red Lions, de faire quelque peu tourner son noyau et de donner une chance à deux nouveaux Lions - Maxime Plennevaux et Nicolas Poncelet -, qui feront samedi leur baptême en compétition officielle. Invaincue depuis le mois de juillet 2017 et le Champions Trophy de Breda, l'équipe belge sera opposée à Valence à une nation qui est rentrée déçue de la Coupe du monde en Inde, après son élimination au terme de la phase de poules et sa 13e place finale sur 16 engagés. Ce premier des 16 matches en Pro League qui attendent la Belgique lance cette nouvelle formule de compétition qui se terminera fin juin par un Final Four à Amsterdam. Après l'Espagne, l'équipe sportive belge de l'année prendra la direction de l'Amérique du Sud pour un duel toujours tendu le 26 janvier contre les champions olympique argentins, à Cordoba. Suivront ensuite les deux duels océaniens contre la Nouvelle-Zélande, le 1er février à Auckland, et l'Australie, deux jours plus tard à Melbourne, le 3 février, le véritable test de la tournée selon Shane McLeod. (Belga)