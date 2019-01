(Belga) Le président américain Donald Trump a indiqué vendredi soir qu'il comptait faire samedi après-midi (21H00 HB) une "annonce majeure" concernant le "shutdown", qui paralyse partiellement des administrations fédérales depuis près d'un mois.

"Je vais faire une annonce majeure concernant la Crise Humanitaire à notre Frontière Sud, et le shutdown, demain après-midi à 15 heures (21H00 HB), en direct depuis la Maison Blanche", a tweeté le président républicain, sans autre précision. Donald Trump et la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi sont engagés dans un bras de fer depuis plusieurs semaines autour de cette impasse budgétaire qui affecte depuis le 22 décembre quelque 800.000 employés fédéraux ne touchant plus leur salaire. Au coeur du conflit budgétaire les opposant figure le mur que veut ériger Donald Trump à la frontière avec le Mexique, et pour lequel il réclame l'inscription dans le budget de cette année d'une enveloppe de 5,7 milliards de dollars pour le construire. Les démocrates ne veulent pas en entendre parler. Or la construction de ce mur est l'une des principales promesses de campagne de M. Trump. Lors d'une allocution solennelle le 8 janvier depuis le Bureau ovale, le président avait dit en s'adressant aux Américains qu'il leur parlait "car nous assistons à une crise humanitaire et sécuritaire grandissante à la frontière sud". Il avait également mis en garde contre les immigrants illégaux qui font couler "le sang américain". (Belga)