Jupiler Pro League - Genk, vainqueur du derby limbourgeois (2-3), compte dix points d'avance sur le Club Bruges

(Belga) La première rencontre de 2019 du championnat de Belgique de football a vu Genk remporter le derby limbourgeois à Saint-Trond (2-3). Les Canaris ont mené deux fois à la marque par Jordan Botaka (2e, 1-0) et Yohan Boli (71e, 2-1) mais Mbwana Samatta (29e, 1-1), Landro Trossard (75e, 2-2) et Dieumerci N'Dongala (79e, 2-3) ont renversé la situation en faveur des leaders du championnat. Après 22 journées, Genk compte 51 points, dix de plus que le Club Bruges, qui reçoit Charleroi dimanche. Saint-Trond (33 points) reste 6e.

Privé de ses Japonais Wataru Endo et Takehiro Tomiyasu partis à la Coupe d'Asie et du duo Roman Bezus-Elton Acolatse suspendu, Marc Brys a dû bricoler son onze de base. A Genk, Philippe Clement a aligné Nordin Jackers dans le but à la place de Danny Vukovic sélectionné avec l'Australie à la Coupe d'Asie. Le jeune gardien, 21 ans, a commis une erreur d'emblée en prenant en mains une passe en retrait de Joseph Aidoo. Sur le coup franc qui a suivi, Daichi Kamada a manqué son tir mais le ballon est arrivé dans les pieds de Botaka, qui a ouvert la marque (2e, 1-0). Boosté par un tel envol, Saint-Trond a encore été plusieurs fois dangereux mais a laissé passer sa chance notamment lorsque Boli a vu Jackers sortir son envoi du pied (16e). Genk n'en menait pas large quand N'Dongala a profité d'une perte de balle de Kamada pour lancer Samatta, qui inscrivait son seizième but de la saison (29e, 1-1). A la reprise, Genk s'est montré moins rigide qu'en première période. Sous la pression, les Canaris haletaient et sans un super arrêt de Kenny Steppe, Alejandro Pozuelo aurait concrétisé la supériorité des visiteurs (62e). Alors que les visités semblaient accuser le coup, Boli a surpris toute l'équipe de Genk sur coup franc en bottant le ballon sous le mur (71e, 2-1). Mais un nouveau flash de Trossard a permis à Genk de revenir directement à la marque (75e, 2-2). Les Racingmen étaient relancés et sur un mouvement en un temps lancé par Pozuelo, poursuivi par Trossard, N'Dongala leur a donné la victoire (79e, 2-3). (Belga)