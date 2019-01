Cofidis, qui vise le WorldTour en 2020, a présenté Zico Waeytens et Thierry Marichal

(Belga) La formation française Pro-Continentale Cofidis vise à réintégrer le WorldTour en 2020, a-t-elle annoncé lors de la présentation de sa saison 2019 vendredi. Bien installé dans le peloton, mais en "division 2" depuis dix saisons, Cofidis a présenté neuf nouveaux coureurs, dont celle de Zico Waeytens, ce qui porte à quatre le nombre de coureurs belges au sein de l'équipe française, alors que Thierry Marichal y endosse le costume de directeur sportif.

"Spécialiste de la dernière ligne droite, le Flandrien pourra notamment faire la différence lors des classiques. Ce coureur au physique impressionnant (180cm et 67 kg) aura un rôle de rampe de lancement en fin d'étape, au profit des leaders de l'équipe tels que les Français Christophe Laporte et Nacer Bouhanni", a détaillé Cofidis vendredi. Venu de Veranda's Willems-Crelan, Zico Waeytens, 27 ans, rejoint ainsi Bert Van Lerberghe, Kenneth Vanbilsen et Dimitri Claeys sous la vareuse rouge et blanche dirigée par le Français Cédric Vasseur. Thierry Marichal y sera désormais directeur sportif après y avoir roulé comme coureurs en 2005 et 2006. Cofidis espère faire mieux que l'an dernier avec 21 victoires dont une victoire au Tour de France. La formation française espère aussi briller en montagne sur la Grande Boucle. Cofidis sera traditionnellement emmené par son sprinter Nacer Bouhanni qui aura un programme axé sur Paris Nice, Milan San Remo puis le Tour de France. L'Espagnol Jesus Herrada sera lui le leader sur les courses par étapes, Paris Nice sera son premier objectif avant d'entamer une préparation pour le Tour de France et la Vuelta. Il jouera également les premiers rôles sur les classiques ardennaises. Un autre sprinter français, Christophe Laporte aura davantage de libertés au sprint et sera leader sur les classiques flandriennes. Il se mettra ensuite au service de Nacer en vue du Tour de France. L'Erythréen Daniel Teklehaimanot, le premier coureur africain à avoir porté le maillot à pois sur le Tour de France tentera de s'illustrer encore en se montrer offensif sur chacune des courses auxquelles il participera. Cofidis a également annoncé vouloir rentrer un dossier de candidature pour réintégrer le WorldTour en 2020, profitant de la réforme de l'UCI, l'Union cycliste internationale, qui va modifier les critères d'attribution des licences WorldTour. Ccinq critères seront retenus: éthique, administratif, financier, organisationnel et sportif.