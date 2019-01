L’Antwerp engage le milieu de terrain portugais David Simao et conserve Lior Refaelov

Prêté par Bruges, Lior Refaelov a signé un contrat de deux saisons avec le Great Old. Photo News

L’Antwerp a officialisé vendredi la venue de David Simao, 28 ans, en provenance de Boavista. Le milieu portugais a signé pour deux ans et demi.

Le noyau du club anversois compte déjà de nombreux milieux mais Sambou Yatabaré est sensible aux blessures et Geoffry Hairemans est depuis longtemps dans le collimateur d’autres clubs. Formé à Benfica où il est devenu pro en 2009, Simao a joué pour sept clubs au Portugal et a passé la saison 2016-2017 au CSKA Sofia, en Bulgarie.

Plus tôt dans la journée, l’Antwerp a annoncé que Lior Refaelov avait prolongé son bail de deux ans. Le milieu israélien est arrivé en août 2018 en prêt du Club Bruges.