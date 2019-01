La conférence d'arrondissement des bourgmestres et du collège provincial de Liège (Liège Métropole) a approuvé vendredi le Plan urbain de Mobilité (PUM) pour l'agglomération liégeoise tel qu'il a été soumis à enquête publique par le Service public de Wallonie, a indiqué Liège Métropole dans un communiqué.

Parmi les mesures envisagées, on retrouve la mise en œuvre de la liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays qui suscite de nombreuses oppositions dans la population.

"Avec ses 17% de la population wallonne, l'arrondissement administratif de Liège engrange 40% de la fréquentation totale du transport public wallon. Cela représente 1,8 million de déplacements quotidiens, dont 86% sont internes au territoire de l'arrondissement de Liège", précise le communiqué, justifiant ainsi l'approbation du PUM.

"Dans ce cadre, Liège Métropole sollicite le gouvernement wallon afin d'établir un plan de mise en œuvre et de financement des actions du PUM permettant à l'arrondissement de Liège de bénéficier des outils de mobilité nécessaires et indispensables au développement harmonieux de son territoire".

Ce Plan définit les actions qui pourraient être mises en œuvre d'ici 2030 en vue d'améliorer la mobilité dans l'agglomération liégeoise. La liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays en fait partie. Celle-ci est évoquée depuis des années et suscite de nombreuses réactions d'opposition parmi la population, qui dénonce notamment le fait que cette liaison traverserait des "zones naturelles relevées pour leur intérêt biologique" et qu'elle générerait d'autres nuisances comme des problèmes de mobilité ou une périurbanisation massive. Au terme de l'enquête publique, plusieurs centaines de réactions par courrier, mail ou via le formulaire en ligne ont été recensées.

Liège Métropole réunit les 24 bourgmestres des communes de l'arrondissement de Liège ainsi que les président et vice-président du collège provincial de Liège. Son président n'est autre que Willy Demeyer, bourgmestre de Liège, qui s'est exprimé il y a quelques jours en faveur d'un tunnel du côté de Robermont, une sorte de tunnel sous Cointe bis, à la place de la liaison CHB. Au Parlement wallon, le ministre de la Mobilité, Carlo Di Antonio, s'est clairement exprimé en faveur de la liaison CHB.

Toutes les communes de l'arrondissement de Liège sont appelées à se positionner sur le PUM.