La campagne de DéFI sera notamment axée sur une plus grande justice fiscale

DéFI se mobilisera durant la campagne électorale sur l’exigence d’une justice fiscale pour redonner du pouvoir d’achat au citoyen.

Le parti défendra notamment une diminution de la fiscalité sur les revenus faibles et moyens, sur ceux du travail et de remplacement, ainsi que la suppression de niches fiscales et de certaines déductions d’impôts, réservées à certaines catégories de contribuables, a annoncé vendredi le président de DéFI, Olivier Maingain.

Dans le viseur de la formation amarante: une hausse jusqu’au seuil de pauvreté (actuellement 13 670 euros par an) de la partie du revenu exonérée d’impôt et la suppression progressive de l’allégement fiscal sur les voitures de société équivalent à une subvention de 2 763 euros par an.

«À une période de basculements majeurs dans l’opinion publique, il faut rétablir une exigence de justice et d’efficacité des politiques. Il y a un grand débat entre les tenants de la radicalité des extrêmes, voire de l’utopie irréaliste, et ceux qui font l’effort plus exigent de trouver des équilibres basés sur cette exigence de justice notamment sur le plan fiscal et environnemental», a commenté le président de DéFI, présentant ses bons vœux à la presse, entouré de quelques ténors du parti.

Les Pays-Bas en modèle

Les Démocrates Fédéralistes Indépendants proposent, dans un second temps, de s’inspirer du modèle de taxation aux Pays-Bas, basé sur deux grandes catégories: les revenus du travail et les revenus du patrimoine, dont des pans entiers ne sont actuellement pas visés en Belgique. L’objectif est de revenir à des taux nettement moins élevés mais appliqués sur une base fiscale plus large.

C’est le même raisonnement qui justifie une autre proposition visant à taxer à hauteur d’au minimum 3% le chiffre d’affaires les GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) lorsqu’il dépasse 750 millions d’euros et si les revenus dépassent 50 millions d’euros dans l’Union européenne.

Face à la difficulté d’attirer un grand nombre de personnes écartées du marché du travail vers la formation, DéFI proposera de créer un nouveau droit et un compte personnel à la qualification tout au long de la vie, ainsi que d’offrir à tous les demandeurs d’emploi une garantie qualification-emploi jusqu’à présent seulement réservée aux jeunes à Bruxelles.

«Si l’on ne fait rien, 230 000 travailleurs non qualifiés de plus seront écartés du marché du travail alors que l’on devrait compter 500 000 nouveaux emplois», a commenté à ce sujet le ministre Didier Gosuin.

Comme lui, DéFI plaidera pour l’inscription, dans la Constitution, d’un droit à la qualification tout au long de la vie et un encouragement renforcé des entreprises à emboîter le pas des pouvoirs publics en matière de formation en alternance.

Parmi les autres chapitres visés par les premières lignes de force de la formation amarante en vue de la campagne, on relèvera la Mobilité. Dans ce domaine, il est question d’un objectif de création de quatre nouvelles lignes de métro et de 89 nouvelles stations à l’horizon 2040, et de l’instauration d’un abonnement unique pour tous les moyens de transport d’opérateurs publics et privés public dans la zone RER, a indiqué Marc Loewenstein, le secrétaire général du parti.