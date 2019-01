Une quarantaine d'oeuvres réalisées par l'artiste binchois Gilles Rochez sont exposées au Musée du Carnaval et du Masque du 19 janvier au 10 mars 2019. L'exposition est une rétrospective exceptionnelle retraçant 25 années de création de l'artiste local et de sa passion pour le folklore binchois.

Depuis 25 ans, l'artiste binchois Gilles Rochez expose son talent sur la façade du magasin "Glotz", situé à l'Avenue Charles Deliège dans le centre-ville de Binche. L'idée initiale de l'artiste était de souhaiter un "Bon carnaval à tous les Binchous" avec sa fresque "carnavalesque", très colorée et longue de plusieurs mètres.

Une nouvelle exposition proposée au Musée du Carnaval et du Masque de Binche, intitulée "Fresques carnavalesques", va plus loin et permet de découvrir l'oeuvre de l'artiste du cru. Elle retrace 25 années de passion et de création de Gilles Rochez qui rend, notamment, hommage aux femmes de Gilles, aux Arlequins, aux tamboureurs du Carnaval. Près de de 40 oeuvres sont exposées du 19 janvier jusqu'au 10 mars 2019.

Lui-même Gille au Carnaval de Binche, Gilles Rochez a, par ailleurs, remis en scène la pièce "Sang d'Binchou" écrite par son père Raymond Rochez il y a près de 80 ans. Elle a été rejouée au Théâtre communal de Binche en novembre 2018 à l'occasion du 15e anniversaire de la reconnaissance du Carnaval par l'Unesco.