Importants retards sur le rail ce vendredi matin: «Mais que fait Infrabel?»

Pointée du doigt par son partenaire, la SNCB, Infrabel a tenu à communiquer sur les importants retards enregistrés ce vendredi matin sur la ligne Bruxelles-Namur.

Sur le rail, de gros embarras ont été observés ce vendredi matin sur la ligne 161 Bruxelles-Namur, ce qui a provoqué de gros retards. Par exemple, le train prévu à Ottignies vers Namur et Liège à 6 h 48 a enregistré un retard de… 99 minutes! Certains voyageurs ont carrément été déviés par Louvain (Leuven) et Wavre (ligne 139). La cause de tous ces tracas? Le givre, présent sur les câbles.

Interpellée par de nombreux navetteurs mécontents, la SNCB avait réagi, rejetant la faute sur son partenaire, Infrabel: «Nous préparons en effet le matériel pour ce genre de situation et notre partenaire @Infrabel_fr s’occupe de préparer les voies, mais cela ne suffit pas toujours»

Réaction en chaine

Infrabel a donc à son tour réagi en expliquant l’origine du problème, rappelant notamment qu’«une dégringolade rapide des températures même si elle est prévue n’en reste pas moins problématique».

Et de fait, si la préparation des voies (par le biais de trains spécialement conçus pour dégivrer les caténaires) a permis une circulation sans tracas en province de Liège et Luxembourg, les deux provinces les plus touchées cette nuit par le givre, force était donc de constater ce matin que ce travail n’avait pas pu être réalisé partout.

«Ils ne peuvent cependant couvrir les 6 600 kilomètres de lignes sur notre réseau», explique en effet Infrabel, lequel ajoute: «Certains trains sont malheureusement plus sensibles que d’autres à ce phénomène». D’où les importants retards qui se sont rapidement accumulés sur la ligne 161: «Le train bloqué empêche les autres de passer. Comme les trains ne passent plus, une nouvelle couche de verglas isolante couvre les caténaires et celles-ci devront à nouveau être grattées. Les déviations mises en place vers d’autres lignes déjà saturées aux heures de pointe pèsent alors lourdement sur les retards des voyageurs.»