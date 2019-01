Le "Mu.Zee" à Ostende vient d'accueillir une toile essentielle de Georges Vantongerloo (1886-1965), à savoir "Formation de la matière", une peinture à l'huile sur panneau datant de 1951, annonce la direction du musée.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la politique d'acquisitions menée par cette même direction dans le but d'étoffer qualitativement les collections du musée. Cettre politique avait déjà permis d'acquérir, au cours de ces dernières années, des œuvres de James Ensor, Léon Spilliaert, Jean Brusselmans ou encore Jules Schmalzigaug

Le peintre et sculpteur Georges Vantongerloo est l'un des représentants les plus significatifs de l'Art abstrait en Belgique. Il a notamment fondé le mouvement "De Stijl". L'oeuvre nouvellement acquise a été immédiatement intégrée dans l'exposition qui se tient au musée et qui est intitulée "Transform the local. Poetry must be by all".