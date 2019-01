Que faire ce week-end? 5 idées de sortie pour votre tribu dans le Cœur du Hainaut

D’une visite à l’abbaye à la découverte d’une jeune céramiste à un hommage à Bourvil, découvrez notre sélection des sorties du week-end dans le Cœur du Hainaut.

Un spectacle jeune public à Quaregnon, une visite des trésors de nos églises, un Taloche sur scène, des estampes sur de la céramique… Ce sont quelques-unes des sorties qui s’offrent à vous en ce week-end hivernal où la neige se rappelle à notre bon souvenir. Chaussez vos bottes, dégivrez votre pare-brise et c’est parti pour un après-midi ou une soirée en famille.

Visite d’hiver à l’abbaye de Bonne-Espérance

L’hiver venu, l’abbaye de Bonne-Espérance s’endort doucement en dehors de l’activité scolaire qui poursuit inlassablement son cours. Mais pour la deuxième année consécutive, des visites d’hiver sont organisées pour sortir le lieu de sa torpeur.

Organisées par la Maison de la Mémoire de Bonne-Espérance et le Centre d’Histoire et d’Art Sacré en Hainaut (CHASHa), elles ont fait le plein l’an dernier, réunissant une centaine de personnes pour trois visites guidées de deux heures. De quoi inciter à remettre le couvert cette année et la première visite guidée hivernale a lieu ce dimanche 20 janvier.

Pour ces visites, le CHASHa ouvre ses armoires et présente les objets du patrimoine des églises du diocèse mis en dépôt au conservatoire du CHASHa au cours de l’année 2018. L’accent sera donc mis sur le travail sur le terrain du CHASHa, dans sa mission quotidienne de sauvegarde du patrimoine religieux hennuyer.

Des tableaux récemment restaurés seront sortis de l’atelier de restauration de tableaux du CHASHa pour l’occasion.

Infos pratiques

Dates: Dimanches 20 janvier, 17 février et 17 mars 2019.

Rendez-vous à 14h30 précises devant les grilles du porche d’entrée de l’abbaye, sur le parking du Tournebride. Adresse: Rue Grégoire Jurion 12, Vellereille-les-Brayeux.

Les retardataires ne pourront pas accéder au site après 14h30. Pas de réservation, ni de nombre limite de participants.

Durée: 2h. Prix: 5€ par personne. Contact: 0470/102.468.

Il fera beau à Quaregnon

Les températures rafraichissent, c’est le moment d’aller se réchauffer dans l’environnement douillet de la salle Allard l’Olivier à Quaregnon. La Maison Culturelle y programme «Il fera beau», un spectacle pour les 2 à 6 ans.

«Au milieu d’une clairière, deux musiciennes invitent les spectateurs à prendre place, bien au chaud. Lorsque la lumière descend, c’est l’hiver tout en entier qui s’anime et dévoile ses jours noirs et blancs.»

«Poésie pour les yeux et les oreilles, «Il fera beau» invite à savourer le temps qu’il fait. Musique acoustique, décor intime, lumières magiques et dessin animé enchanteur se mêlent, se frôlent, s’unissent et nous emmènent avec tendresse du premier soir de l’hiver à l’arrivée du printemps.»

Infos pratiques

Où: Salle Allard l’Olivier, 1, Grand’Place, Quaregnon. Infos: 065 78 19 50 et maisonculturellequaregnon.be. Tarif: 8€/4€/1,25€

Dimanche des tribus chez les Loups

À l’occasion de l’exposition «Chroniques», le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée organise une rencontre avec Frédéric Penelle, un des artistes mis à l’honneur dans cette exposition. Cette rencontre se déroule dans le cadre du «Dimanche des Tribus», où le public enfant est invité à découvrir l’univers d’un artiste.

Celui de Frédéric Penelle est le suivant: né à Bruxelles en 1973, il adore refaçonner l’Histoire à sa façon. Il s’inspire de multiples documents, les détourne à l’envie et en tire des gravures sur bois, qu’il imprime en noir et blanc. Puis il découpe, colle et assemble ensuite pour faire surgir un univers «hybride et onirique.»

Infos pratiques

Lieu: Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, rue des Amours 10, 7100 La Louvière. Tarif: 8€. Public: à partir de 6 ans. Horaire: 20 janvier dès 14h.

Bourvil par Taloche

Vincent des frères Taloche a une idole absolue: Bourvil. L’humoriste a donc monté un spectacle en hommage à son héros. En effet, sans Bourvil, raconte-t-il, il n’y aurait jamais eu de «Frères Taloche».

Si Bourvil a beaucoup fait rire, il était également touchant de tendresse. Pour Vincent, la découverte de l’artiste français à la télévision fut son premier émoi artistique et fut indélébile.

C’est en écoutant régulièrement ses chansons qu’il s’est lancé le défi de reprendre une partie du répertoire de Bourvil mais de façon très personnelle. Entouré de musiciens, il livrera «en live» à Mons un concert afin de perpétuer l’humanité, le rire et la tendresse toute bourvilienne.

Infos pratiques

Où: Théâtre Royal de Mons, Grand Place, Mons. Contact: 065 39 59 39 ou theatreroyalmons.be.

Porcelaine et lithographie chez Keramis

Le centre de la céramique accueille une nouvelle exposition à partir de ce 18 janvier: Cloche-Pied, que l’on doit à Sixtine Jacquart.

Lauréate du Prix de la Jeune Céramique 2018, Sixtine Jacquart a travaillé l’été dernier au sein de Keramis pour y créer les nouvelles pièces de cette exposition. Dans le contexte de cette résidence d’artiste, la jeune artiste a également développé une collaboration avec Bruno Robbe, lithographe à Frameries. Il en résulte notamment une édition plus limitée matérialisant la rencontre entre porcelaine et lithographie.

Infos pratiques

Exposition à voir du 19 janvier au 24 mars 2019. Vernissage ce soir à 18 h. Centre Keramis, Place des Fours Bouteilles 1, La Louvière. keramis.be.