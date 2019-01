La dégressivité des allocations de chômage renvoyée aux débats juridiques

Le gouvernement fédéral minoritaire s’est réjoui vendredi de l’émergence jeudi, au parlement, d’un consensus entre les partenaires de l’ancienne coalition suédoise sur l’exécution du jobsdeal, l’accord de l’été 2018 qui, en appui du budget 2019, devait permettre de mieux orienter les demandeurs d’emploi vers les métiers en pénurie.

L’équipe Michel démissionnaire avait transmis le projet de loi sur le volet fiscal de cet accord le 20 décembre, la veille de l’acceptation de la démission par le Roi. Le volet social n’avait pas été déposé. Un élément de l’accord, poussé par la N-VA et l’Open Vld, était resté dans les cartons. Il s’agissait d’accroître la dégressivité des allocations de chômage avec l’objectif d’encourager les demandeurs d’emploi à se tourner vers les métiers en pénurie.

Ce point ne fait pas partie du consensus qu’ont atteint jeudi la N-VA, le CD&V, le MR et l’Open Vld. Les nationalistes ont toutefois annoncé avoir préparé une proposition de loi à cet égard même s’ils doutent qu’elle puisse encore être adoptée durant la législature, vu les possibilités dont dispose le reste de l’opposition de recourir à des manœuvres de retardement.

Arrêté royal

Également suggérée, la possibilité pour le gouvernement d’approuver la dégressivité accrue des allocations de chômage via un arrêté royal est controversée vu la période d’affaires courantes qui requiert une certaine retenue.

«Ce n’est pas à l’ordre du jour cette semaine», a indiqué vendredi le Premier ministre Charles Michel à l’issue du Conseil des ministres. «Nous nous concentrons sur les textes parlementaires. Pour le reste, je ne veux pas anticiper», a-t-il dit, renvoyant, pour ce qui concerne les dispositions réglementaires, aux «débats juridiques en lien avec les affaires courantes».

Le jobsdeal consiste en un certain nombre de mesures d’accompagnement et de formation des groupes vulnérables vers les métiers pénibles. Il s’agit d’octroyer un droit de reclassement professionnel (d’une valeur de 1 800 euros) ou un accompagnement équivalent via les fonds sectoriels, d’accélérer l’inscription des travailleurs licenciés auprès des services pour l’emploi (Forem, Actiris, VDAB), d’assouplir les conditions portant sur les clauses d’écolage pour métier en pénurie, pour inciter les employeurs à investir dans la formation, d’améliorer le système d’exonération sociale et fiscale sur les emplois pour jeunes, et de permettre aux travailleurs âgés de plus de 65 ans de reprendre une activité après avoir bénéficié d’une indemnité de capacité de six mois au maximum. Jusqu’ici, ces personnes étaient automatiquement admises à la pension après une absence pour maladie.

Au quatrième trimestre de 2017, le marché du travail comptait 134 570 emplois vacants, le double d’il y a trois ans, a répété vendredi le ministre de l’Emploi Kris Peeters, mettant ces chiffres en regard du million huit cent mille personnes n’exécutant aucun travail rémunéré.