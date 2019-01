Mouscron : Awoniyi et Friede sont qualifiés!

Les deux recrues hivernales de l'Excel pourront donc entrer en ligne de compte pour le match de dimanche soir face à Ostende.

Les bonnes nouvelles s'accumulent pour Bernd Storck, le coach de l'Excel Mouscron, à l'aube de ce week-end de reprise. L'entraîneur allemand a d'abord vu avec joie que l'infirmerie du club s'est vidée et que ses éléments offensifs Amallah, Olinga et Pierrot sont à nouveau opérationnels. Le premier, qui a repris lors du stage déjà, figurera à coup sûr dans la sélection pour le match de dimanche contre Ostende. Pour les deux autres, qui ont totalement repris cette semaine, le délai sera peut-être jugé encore un peu juste.

Ensuite, ce vendredi, le tacticien de 55 ans a appris que ses recrues Taiwo Awoniyi et Sidney Friede, médian allemand prêté jeudi par le Hertha Berlin, étaient qualifiées pour ce premier match de 2019. On devrait donc les retrouver dans le groupe hurlu retenu pour défier les Côtiers. "On doit veiller à leur processus d'intégration. Il est évident que ces deux joueurs vont nous aider, mais ils doivent encore s'habituer à notre style de jeu", a précisé Bernd Storck, qui avait concocté, vendredi matin, une séance spécifique pour les attaquants et les milieux dans le but notamment d'accélérer la prise d'automatismes pour les deux nouveaux éléments.

Plus mauvaise attaque de la D1A, Mouscron dispose en tout cas désormais de plusieurs options offensives qui doivent permettre de faire mouche plus facilement. Revers de la médaille, Bernd Storck risque de plusieurs fois se gratter la tête pour effectuer ses choix. "Mais j'aime ça, dit le mentor allemand. Cette concurrence permet à chaque joueur de s'améliorer. On cherchera la meilleure solution possible semaine après semaine."

"Besoin d'un douzième homme nombreux"

Et l'entraîneur mouscronnois de terminer par un appel au public! "Championnat et Coupe, cela fait six matches que nous sommes invaincus à domicile. On a montré qu'on pouvait livrer de bonnes performances dans notre stade. On n'a jamais déçus nos fans. je lance donc un vrai appel pour que les supporters se déplacent en nombre dimanche soir. On a besoin d'un vrai douzième homme. En retour des bons matches proposés, mon groupe a besoin que les gens donnent un signe en retour au cours des neuf derniers matches. Et notamment, les cinq à domicile."

Le message est passé ...

A noter que le groupe hurlu sera connu ce samedi à l'issue du dernier entraînement.