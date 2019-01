Remise des rencontres sportives: le point dans chaque province

La neige a fait son apparition ce jeudi en Belgique. Et qui dit neige, dit aussi remise des rencontres dans le milieu sportif et plus particulièrement au niveau du football. Voici le point par province.

Province de Liège

Des remises auront lieu au niveau de la province de Liège, qui a été fort touchée par les chutes de neige cette semaine. Le comité Provincial de football a décrété pour ce week-end des 18, 19 et 20 janvier 2019 la remise des matches de jeunes et réserves qui devaient se jouer en zone A. Les villes/villages concernés sont: Amblève, Bellevaux, Bullange, Butgenbach, Elsenborn, Emmels, Faymonville, Hautes Fagnes, Honsfeld, Oudler, Recht, Rocherath, Spa, Saint-Vith, Ster-Francorchamps, Waimes, Wévercé, Xhoffraix.

Concernant les équipes premières, tous les matches de P3D et P4G de ce week-end ont été remis, ainsi que les rencontres de Dames et de la RIL, également situés en zone A.

Un point sera fait ce samedi à midi concernant les autres matches du week-end.

Province de Namur

Aucune remisegénérale n’a été décrétée dans le football namurois.

Province du Hainaut

Aucune remise générale n’a été décrétée dans le football hennuyer.

Province du Brabant wallon

Aucune remise générale n’a été décrétée dans le football brabançon et bruxellois.

Province de Luxembourg

Aucune remise générale n’a été décrétée dans le football luxembourgeois.

Contrairement aux autres provinces, le football provincial n’a d’ailleurs pas encore repris au Luxembourg. Le championnat recommence seulement à partir du week-end du 8, 9 et 10 février.