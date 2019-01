Les images de l’attaque au Musée juif diffusées à l’audience: «On constate à quelle vitesse les personnes ont été tuées»

À partir de lundi, les juges d’instruction et les enquêteurs seront entendus pendant plus d’une semaine. Photo News

«On constate à quelle vitesse les personnes ont été tuées»: les images des caméras du Musée juif de Belgique ont été diffusées pour clôturer l’audience dans le procès de l’attentat au Musée juif. Pour le président du Musée juif, ces images étaient «insupportables».

Les images des caméras de surveillance du Musée juif de Belgique ont été diffusées ce vendredi pour clôturer l’audience dans le procès de l’attentat au Musée juif, devant la cour d’assises de Bruxelles. Pour le président du Musée juif, Philippe Blondin, ces images étaient «insupportables».

«On constate à quelle vitesse les personnes ont été tuées», souligne Philippe Blondin, 82 ans. Le Musée juif s’est constitué partie civile contre Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, accusés d’être auteur et co-auteur de l’attentat perpétré le 24 mai 2014, qui avait coûté la vie à quatre personnes. L’attaque n’a duré que 82 secondes.

Avant la diffusion des images, trois parties civiles ont témoigné: la mère d’Alexandre Strens, tué dans l’attaque; une artiste chilienne présente dans le musée lors de la tuerie et Philippe Blondin.

«C’est la première fois qu’on a recentré le dossier sur le problème essentiel: les assassinats», a commenté Me Lurquin, avocat de l’artiste chilienne. «C’est important que des survivants viennent témoigner», a-t-il estimé. «Cela prouve que cela s’est passé. Elle a assumé son devoir de parole, au contraire de Mehdi Nemmouche qui a conservé son droit au silence. C’était très courageux», a-t-il encore réagi.

Pour Philippe Blondin, cette audience a amené de l’émotion pour la première fois, alors qu’il avait regretté avant et lors de son intervention, un procès trop juridique et sans émotion. Il a enfin qualifié les interventions des avocats de Nemmouche «d’insupportables. Elles sont d’une grossièreté et d’une violence inacceptables».

Me Adrien Masset, conseil du Musée juif, s’est lui réjoui de l’avancée du procès. À partir de lundi, les juges d’instruction et les enquêteurs seront entendus pendant plus d’une semaine. «C’est propre aux assises et c’est une bonne chose […] surtout quand l’accusé ne veut pas parler», a-t-il souligné. Ainsi, «nous pourrons connaître les difficultés rencontrées pendant l’enquête et l’évolution de celle-ci», a-t-il conclu.