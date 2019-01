Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce vendredi

Quelles solutions contre les dégâts des castors ?, Le Hutois décroche le Graal au Dakar ...Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce vendredi 18 janvier.

1

Mister Cover version 360° à Forest National

L’année 2019 commence en fanfare pour Mister Cover. Le groupe de reprises binchois est en effet de retour à Forest National dans sa formule Club (4 000 personnes) le samedi 26 janvier prochain, deux ans après y avoir fêté leurs quinze ans d’existence. À quelques jours de la date, la pression monte.

2

Des castors causent des dégâts en bord de Strange : des solutions envisagées

La surpopulation en castors de nos rivières est de plus en plus une véritable problématique pour notre environnement. Chutes d’arbres, troncs rongés, barrages provoquant l’inondation de terrains, les rongeurs multiplient les actes «répréhensibles». Le problème c’est qu’il s’agit d’une espèce protégée dont la présence pour la biodiversité en milieu naturel et humide est importante.

3

«Grand Paranoïa Express», quand une Binchoise met en scène le trauma du navetteur

Le train a-t-il traumatisé Nancy Vilbajo? Pendant trois ans, cette Binchoise de 47 ans a effectué la navette Binche-Bruxelles pour se rendre à son travail. De cette courte période, elle en retire déjà deux travaux littéraires: un livre intitulé «SNCB mon amour», paru en 2015, et une pièce de théâtre du nom de «Grand Paranoïa Express». Comme si Nancy avait besoin d’exorciser quelque chose…

«Traumatisant le train? Plus maintenant hein», réplique sourire en coin la Binchoise pour qui la découverte de la vie de navetteuse fut aussi brutale qu’une marche de wagon manquée.

4

Naissance exceptionnelle à Juseret : une brebis a donné naissance a des sextuplés !

À Juseret, dans la commune de Vaux-sur-Sûre, une naissance exceptionnelle a eu lieu lundi soir. Après cinq mois de gestation, une brebis a donné la vie à 6 agneaux, un événement rare.

5

Hannut: il y a 40 ans, la fusillade mortelle à la CrossCup

Dimanche, la CrossCup de Hannut fêtera sa 76e édition au stade Lucien Gustin. Le plus grand événement sportif annuel pour la ville hesbignonne qui pérennise depuis des années, fort d’une jolie réputation. En 2019, l’épreuve sera marquée par une cérémonie du souvenir en l’honneur des héros d’il y a 40 ans.

6

Le «Prinz» milliardaire, flashé à 260, se prend le maximum

Fils de l’actrice américaine Zsa-Zsa Gabor, il défraie régulièrement la presse people allemande. Il a été contrôlé à 260 km/h à Habay sur l’E411!

7

Risque de peste porcine africaine dans la forêt de Meerdael?

Première: une réunion de concertation a eu lieu entre les Eaux & Forêts flamandes, Grez-Doiceau, Beauvechain, les chasseurs et les cultivateurs wallons.

8

12 500 étudiants sèchent pour le climat

«Ravis! Vous n’imaginez pas comme je suis ravi.» Nicolas Van Nuffel, le président de la Coalition Climat était aux anges hier après le succès de la marche des jeunes pour le climat à Bruxelles.

Avec au moins 12 500 étudiants dans les rues bruxelloises, on était loin des 75 000 manifestants de la marche Claim the Climate du 2 décembre. Mais c’est quand même 10 000 (!) de plus que la semaine dernière et, surtout, cela démontre que la mobilisation citoyenne ne désarme pas et est multiforme.

Le 27 janvier, une autre marche pour le climat sera d’ailleurs organisée par un autre mouvement citoyen: Rise for Climate.

9

Éric Deleux, amputé, se tourne vers le handbike

Adepte de la course à pied mais amputé, présent sur les courses du BW,</B> le Lasnois opte bien malgré lui pour une nouvelle discipline.

10

Le Hutois Jean-Marc Fortin décroche le Graal au Dakar

Le triomphe du Qatari Nasser Al-Attiyah, c’est aussi celui du team hutois Overdrive Racing de Jean-Marc Fortin.