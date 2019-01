Maxime Prévot sera candidat aux élections fédérales

Maxime Prévot est candidat à la présidence du cdH. Ça, on le savait. Dans une interview qu’il nous a accordée, il revient sur certains thèmes comme l’assurance autonomie, la pension à 67 ans, la semaine des 4 jours mais il a annoncé aussi qu’il serait candidat à la Chambre aux élections de mai 2019. Il explique pourquoi.

«En France, il y a une dénonciation d’une caste politique d’en haut coupée du vécu des territoires. Comme bourgmestre, on a les pieds dans la glaise. Ça reste un atout quand on a des responsabilités supérieures. Pour une connexion entre les assemblées et la réalité locales.» Et paf, un coup de pied dans le décumul des mandats bourgmestre et ministre. «On ne reviendra pas dessus mais il ne faut pas aller plus loin.»

Candidat au fédéral

L’actuel député-bourgmestre de Namur et potentiel futur président du cdH sera-t-il candidat aux élections de mai? «Bien sûr, je ne vais pas rester sur le banc alors que les autres vont au combat. Le président est le porte-drapeau. Je vais aller au combat pour les idées.» Et aussi un peu pour les voix…

Où? Ce sera au Fédéral. Pourquoi? «Parce que presque tous les présidents de partis siègent à la Chambre et que c’est endroit où l’on peut se rencontrer et discuter.» Là, il se voit déjà président de parti.

Les autres sujets

Dans une interview que vous pourrez lire demain, Maxime Prévot se positionne sur l’assurance autonomie qu’il avait initiée quand il était ministre wallon, sur la semaine des 38h en 4 jours, sur la pension à 67 ans, sur ce que lui inspirent les gilets jaunes. Il en profite pour lancer une fois une pique au gouvernement fédéral et le MR, une fois une pique au parti socialiste. On est en campagne.