Un ouvrier communal de Léglise gravement blessé par un tracteur

Jeudi soir, vers 22 h, un ouvrier communal de Léglise, a été victime d’un accident.

Alors qu’une équipe préparait un tracteur et un semoir à sel, il s’est trouvé coincé entre les deux machines. «On ne sait pas encore exactement ce qui s’est passé, explique le bourgmestre de l’entité, Francis Demasy. Son coéquipier, qui manœuvrait le tracteur, l’a entendu et a eu le bon réflexe d’avancer le tracteur. On est passé à côté d’un drame qui aurait pu être plus grave.»

L’ouvrier communal est resté conscient le temps pour l’ambulance d’arriver. Il disait se sentir «oppressé.» L’ouvrier, qui habite la commune de Léglise, a été transporté à l’hôpital de Libramont. «Vers 3 h du matin, on a reçu des premières nouvelles rassurantes, poursuit Francis Demasy. On parle de fracture du bassin et d’atteintes musculaires. Des examens complémentaires doivent être menés.»

Le bourgmestre souligne que les engins de salage sont manipulés à plusieurs reprises au cours de l’hiver. «Vigilant, on l’est. On ne cesse de penser à la sécurité. Mais on n’est jamais à l’abri d’un accident », ajoute-t-il.