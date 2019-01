Éclipse totale de Lune ce dimanche 20 janvier, la dernière avant… 2022

Dans la nuit de dimanche à lundi, la Terre se situera exactement entre le Soleil et la Lune. Le spectacle ravira, évidemment, les passionnés d’astronomie qui devront en profiter: il s’agit de la dernière éclipse totale de Lune... avant 2022.

Sortez les jumelles: dans la nuit du 20 au 21 janvier, la Lune se parera d’une étonnante couleur rouge. Cette éclipse totale de Lune sera visible en Europe et en Afrique de l’Ouest, mais il faudra être matinal.

La pleine Lune sera dans l’ombre de la Terre de 4 h 34 à 7 h 51, en Belgique. Pendant la première heure, elle sera néanmoins légèrement obstruée. L’éclipse sera totale pendant une heure à partir de 5 h 41 jusqu’à 6 h 43, selon les tableaux horaires fournis par la Nasa.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la Terre se situera exactement entre le Soleil et la Lune. Luc Viatour / www.Lucnix.be

Pas de nouveau record

La phase totale de l’éclipse sera trois quarts d’heure plus courte que celle de la grande éclipse de juillet 2018, qui reste la plus longue du XXIe siècle.

La teinte rouge que prendra la Lune est caractéristique des éclipses totales. Cette couleur s’explique par le fait que les rayons du Soleil ne l’atteindront plus directement. Une partie des rayons rouges seront filtrés par l’atmosphère terrestre et réfractés vers la Lune. Il s’agit d’un phénomène similaire aux levers et couchers du Soleil vus depuis la Terre.

Pour observer l’éclipse, rassurez-vous, nul besoin de lunettes spéciales ou de télescope. Une simple paire de jumelles suffit pour profiter du spectacle.