Open d’Australie: Garbine Muguruza attend 3h12 du matin pour s’imposer

Hier, l’Espagnole Garbine Muguruza, ex-N.1 mondiale et désormais 18e au ranking WTA, a dû patienter jusqu’à minuit et demie, heure locale, pour démarrer son match, et 3h12 pour le conclure victorieusement.

Maintenu malgré l’interminable rencontre (7-6 (7/5), 6-4, 5-7, 6-7 (8/6), 6-1) que se sont livrés Alexander Zverev et Jérémy Chardy juste avant, le match entre Gabrielle Muguruza et Johanna Konta (38e mondiale) s’est terminé aux petites heures, ce vendredi.

En effet, ce n’est qu’aux environs de 3h15 que l’Espagnole s’est imposée face à la N°1 britannique, après plus de 2h42 min de match (6-4, 6-7 (3/7), 7-5).

«Je vais prendre mon petit-déjeuner!», a souri l’ex-N.1 mondiale, double lauréate en Grand Chelem (Roland-Garros 2016 et Wimbledon 2017) une fois sa qualification pour le troisième tour acquise.

Yendome a dormir... what a day! (Or a night?) 😉 pic.twitter.com/mDwZxIsdLE — Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) 17 janvier 2019

De son côté, Johanna Konta était moins prompte à plaisanter de la situation.

«Que des sportifs aient à fournir des efforts physiques au petit matin, je ne suis pas d’accord, a estimé Johanna Konta auprès de la BBC. Je ne pense pas que ce soit bon pour la santé, c’est en fait plutôt dangereux.»